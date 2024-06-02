https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов - РИА Новости, 02.06.2024
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, Москва готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T05:56
2024-06-02T05:56
2024-06-02T05:59
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, Москва готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты", - сказал Кураков. Дипломат отметил, что у Дакара есть интерес и к российской технике. "В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока что сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой", - добавил он.
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сенегал, россия, в мире
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов
Посол Кураков: Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов и техники
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, Москва готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
"На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты", - сказал Кураков.
Дипломат отметил, что у Дакара есть интерес и к российской технике. "В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока что сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой", - добавил он.