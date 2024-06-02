https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html

Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов

Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов - РИА Новости, 02.06.2024

Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов

Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, Москва готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T05:56

2024-06-02T05:56

2024-06-02T05:59

сенегал

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823403115_0:0:2671:1502_1920x0_80_0_0_c5263e2b95e04cb11b16b4f34514a700.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, Москва готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты", - сказал Кураков. Дипломат отметил, что у Дакара есть интерес и к российской технике. "В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока что сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой", - добавил он.

https://ria.ru/20240525/afrika-1948374410.html

сенегал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сенегал, россия, в мире