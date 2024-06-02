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Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7 - РИА Новости, 02.06.2024
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07:35 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html
Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7
Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7 - РИА Новости, 02.06.2024
Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7
Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия, сообщила... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:35
2024-06-02T07:35
в мире
италия
апулия
сша
владимир зеленский
джорджа мелони
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РИМ, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как передает агентство Nova, в общении с журналистами перед приемом в честь Дня республики Мелони добавила, что на встречу приглашены 15 стран и организаций, являющихся внешними партнерами "Семерки". Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Джо Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности на полях саммита лидеров стран G7 в июне в Италии за несколько дней до конференции по Украине в Швейцарии.
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в мире, италия, апулия, сша, владимир зеленский, джорджа мелони, g7, джо байден
В мире, Италия, Апулия, США, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, G7, Джо Байден
Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7

Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский примет участие в саммите G7

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Как передает агентство Nova, в общении с журналистами перед приемом в честь Дня республики Мелони добавила, что на встречу приглашены 15 стран и организаций, являющихся внешними партнерами "Семерки".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины
Вчера, 23:08
Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Джо Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности на полях саммита лидеров стран G7 в июне в Италии за несколько дней до конференции по Украине в Швейцарии.
 
В миреИталияАпулияСШАВладимир ЗеленскийДжорджа МелониG7Джо Байден
 
 
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