https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html

Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7

Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7 - РИА Новости, 02.06.2024

Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7

Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия, сообщила... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:35

2024-06-02T07:35

2024-06-02T07:35

в мире

италия

апулия

сша

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джорджа мелони

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джо байден

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РИМ, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как передает агентство Nova, в общении с журналистами перед приемом в честь Дня республики Мелони добавила, что на встречу приглашены 15 стран и организаций, являющихся внешними партнерами "Семерки". Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Джо Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности на полях саммита лидеров стран G7 в июне в Италии за несколько дней до конференции по Украине в Швейцарии.

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949942528.html

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апулия

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Максим Горбачев

в мире, италия, апулия, сша, владимир зеленский, джорджа мелони, g7, джо байден