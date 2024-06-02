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Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки
Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки
Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при утреннем обстреле Макеевки в ДНР, в результате которого пострадала женщина, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:22
2024-06-02T19:22
2024-06-02T19:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
вооруженные силы украины
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МАКЕЕВКА (ДНР), 2 июн - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при утреннем обстреле Макеевки в ДНР, в результате которого пострадала женщина, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "В ходе осмотра на месте происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом в жилом массиве района, а также ранена женщина в возрасте 90 лет. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО HIMARS. Обнаруженные фрагменты и осколки на месте обстрела будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - отметил представитель СК РФ. Как рассказала родственница пострадавшей Елена, в момент обстрела в здании находились два пожилых человека - 90-летняя бабушка и 70-летний мужчина. После попадания ракеты женщина получила травму головы. "Здесь старики живут, 90 лет маме, брату 70. Дыра в стене дома, там обсыпалось все, там куча осколков. Бабушку ударило по голове. Она как раз была в прихожке. У нее гематома на скуле", - рассказала родственница. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 29 единиц различных боеприпасов. Ранения получил мирный житель, еще один человек погиб. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, макеевка, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки
СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки в ДНР