https://ria.ru/20240602/rszo-1950044642.html

Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки

Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки - РИА Новости, 02.06.2024

Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки

Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при утреннем обстреле Макеевки в ДНР, в результате которого пострадала женщина, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T19:22

2024-06-02T19:22

2024-06-02T19:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

макеевка

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

вооруженные силы украины

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МАКЕЕВКА (ДНР), 2 июн - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при утреннем обстреле Макеевки в ДНР, в результате которого пострадала женщина, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "В ходе осмотра на месте происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом в жилом массиве района, а также ранена женщина в возрасте 90 лет. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО HIMARS. Обнаруженные фрагменты и осколки на месте обстрела будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - отметил представитель СК РФ. Как рассказала родственница пострадавшей Елена, в момент обстрела в здании находились два пожилых человека - 90-летняя бабушка и 70-летний мужчина. После попадания ракеты женщина получила травму головы. "Здесь старики живут, 90 лет маме, брату 70. Дыра в стене дома, там обсыпалось все, там куча осколков. Бабушку ударило по голове. Она как раз была в прихожке. У нее гематома на скуле", - рассказала родственница. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 29 единиц различных боеприпасов. Ранения получил мирный житель, еще один человек погиб. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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донецкая народная республика, россия, макеевка, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины