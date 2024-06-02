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ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 02.06.2024
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:18
2024-06-02T19:18
2024-06-02T19:27
специальная военная операция на украине
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безопасность
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольское загорелись несколько хозпостроек рядом с жилым сектором, пожарными производится тушение объектов. Кроме того, в поселке Дубовое осколками посечен один автомобиль.Губернатор заключил, что все оперативные службы работают на местах, а информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду