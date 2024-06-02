Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 02.06.2024 (обновлено: 19:27 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pvo-1950044345.html
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 02.06.2024
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:18
2024-06-02T19:27
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольское загорелись несколько хозпостроек рядом с жилым сектором, пожарными производится тушение объектов. Кроме того, в поселке Дубовое осколками посечен один автомобиль.Губернатор заключил, что все оперативные службы работают на местах, а информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Гладков добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольское загорелись несколько хозпостроек рядом с жилым сектором, пожарными производится тушение объектов. Кроме того, в поселке Дубовое осколками посечен один автомобиль.
Губернатор заключил, что все оперативные службы работают на местах, а информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасностьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала