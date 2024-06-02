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Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника - РИА Новости, 02.06.2024
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника
В Белгородской области перехватили украинскую ракету и три дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:47
2024-06-02T17:47
2024-06-02T19:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Белгородской области перехватили украинскую ракету и три дрона, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО одна противокорабельная ракета "Нептун" и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — указали в ведомстве.Атаку пресекли в период с 16:05 до 16:20 мск.Налеты украинских беспилотников на Белгородскую область продолжаются в течение всего дня. С 16:50 до 17:50 над регионом сбили еще пять дронов, в 18:30 — один.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в приграничных и центральных регионах страны. Как заявил президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника
Минобороны: ПВО сбила ракету "Нептун" и 3 беспилотника над Белгородской областью