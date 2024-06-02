https://ria.ru/20240602/pvo-1950034803.html

Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника

Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника - РИА Новости, 02.06.2024

Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун" и три беспилотника

В Белгородской области перехватили украинскую ракету и три дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:47

2024-06-02T17:47

2024-06-02T19:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Белгородской области перехватили украинскую ракету и три дрона, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО одна противокорабельная ракета "Нептун" и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — указали в ведомстве.Атаку пресекли в период с 16:05 до 16:20 мск.Налеты украинских беспилотников на Белгородскую область продолжаются в течение всего дня. С 16:50 до 17:50 над регионом сбили еще пять дронов, в 18:30 — один.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в приграничных и центральных регионах страны. Как заявил президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)