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Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 02.06.2024 (обновлено: 12:33 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pvo-1949989756.html
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников - РИА Новости, 02.06.2024
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:04
2024-06-02T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и противокорабельная ракета "Нептун", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотных летательных аппаратов, 526 зенитных ракетных комплексов, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников

МО РФ: средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины и 50 БПЛА

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и противокорабельная ракета "Нептун", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотных летательных аппаратов, 526 зенитных ракетных комплексов, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМиГ-29Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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