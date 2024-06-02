Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников
МО РФ: средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины и 50 БПЛА
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и противокорабельная ракета "Нептун", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотных летательных аппаратов, 526 зенитных ракетных комплексов, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18