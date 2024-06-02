https://ria.ru/20240602/pvo-1949989756.html

Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников

Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников - РИА Новости, 02.06.2024

Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и 50 беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:04

2024-06-02T12:04

2024-06-02T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

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миг-29

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и противокорабельная ракета "Нептун", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотных летательных аппаратов, 526 зенитных ракетных комплексов, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины