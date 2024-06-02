https://ria.ru/20240602/pvo-1949965834.html

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России - РИА Новости, 02.06.2024

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T08:05

2024-06-02T08:05

2024-06-02T09:26

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Два дрона сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря, уточнили в военном ведомстве.О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил также губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, погибших и пострадавших нет. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

белгородская область

азовское море

курская область

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безопасность, белгородская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область