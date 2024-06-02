https://ria.ru/20240602/pvo-1949965834.html
Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России
Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России - РИА Новости, 02.06.2024
Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России
Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:05
2024-06-02T08:05
2024-06-02T09:26
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Два дрона сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря, уточнили в военном ведомстве.О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил также губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, погибших и пострадавших нет. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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безопасность, белгородская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России
МО: ПВО сбила три БПЛА над Курской и Белгородской областями и Азовским морем