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Путин назвал День спасения одной из главных дат в истории еврейского народа - РИА Новости, 02.06.2024
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17:26 02.06.2024 (обновлено: 17:44 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/putin-1950032303.html
Путин назвал День спасения одной из главных дат в истории еврейского народа
Путин назвал День спасения одной из главных дат в истории еврейского народа - РИА Новости, 02.06.2024
Путин назвал День спасения одной из главных дат в истории еврейского народа
Президент РФ Владимир Путин в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, предоставленном РИА Новости Российским еврейским... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:26
2024-06-02T17:44
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, предоставленном РИА Новости Российским еврейским конгрессом, назвал День спасения и освобождения одной из важнейших дат в истории еврейского народа."Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения. 26 ияра – одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа. Она связывает эпохи и поколения, олицетворяет немеркнущую память о Великой Победе, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной Армии, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения. И, конечно, это дань глубокого, искреннего уважения к людям, которые в тяжелейших испытаниях проявили стойкость и мужество, не покорились жестокому и беспощадному врагу. Уверен, что широкое празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные, культурные традиции российских евреев, содействует продвижению в обществе, особенно среди молодежи, высоких духовно-нравственных, патриотических идеалов и ценностей. Служит консолидации усилий в противостоянии радикальному национализму, ксенофобии и антисемитизму. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего. С праздником!", – говорится в президентском послании.День спасения и освобождения приурочен ко Дню Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю, 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в этом году она выпадает на 3 июня. Праздник отмечается в еврейских общинах по всему миру.
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в мире, владимир путин, россия, германия
В мире, Владимир Путин, Россия, Германия
Путин назвал День спасения одной из главных дат в истории еврейского народа

Президент РФ назвал День спасения одной из главных дат истории еврейского народа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, предоставленном РИА Новости Российским еврейским конгрессом, назвал День спасения и освобождения одной из важнейших дат в истории еврейского народа.
"Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения. 26 ияра – одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа. Она связывает эпохи и поколения, олицетворяет немеркнущую память о Великой Победе, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной Армии, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения. И, конечно, это дань глубокого, искреннего уважения к людям, которые в тяжелейших испытаниях проявили стойкость и мужество, не покорились жестокому и беспощадному врагу. Уверен, что широкое празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные, культурные традиции российских евреев, содействует продвижению в обществе, особенно среди молодежи, высоких духовно-нравственных, патриотических идеалов и ценностей. Служит консолидации усилий в противостоянии радикальному национализму, ксенофобии и антисемитизму. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего. С праздником!", – говорится в президентском послании.
День спасения и освобождения приурочен ко Дню Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю, 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в этом году она выпадает на 3 июня. Праздник отмечается в еврейских общинах по всему миру.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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