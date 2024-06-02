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Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов - РИА Новости, 02.06.2024
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16:51 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/potapov-1950028211.html
Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов
Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов - РИА Новости, 02.06.2024
Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов
Бывший посол России в Болгарии, бывший замглавы МИД РФ Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни после болезни, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:51
2024-06-02T16:51
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший посол России в Болгарии, бывший замглавы МИД РФ Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни после болезни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Первого июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова", - написала Захарова. Она уточнила, что Потапов "в разные периоды жизни" был послом России в Болгарии, заместителем министра иностранных дел РФ и "занимал руководящие посты в администрации президента". "Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником-посланником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами. Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!", - добавила Захарова. К своему сообщению она прикрепила фото обращения действующего посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой к родным и близким покойного. Выражая соболезнования, посол отметила, что Потапов на посту в Болгарии смог сохранить "добрые отношения" между народами двух стран "в не самые простые годы, пришедшиеся на вступление страны (Болгарии -ред.) в НАТО и ЕС".
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россия, болгария, китай, мария захарова, элеонора митрофанова, нато, евросоюз
Россия, Болгария, Китай, Мария Захарова, Элеонора Митрофанова, НАТО, Евросоюз
Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов

Бывший замглавы МИД Анатолий Потапов умер на 82-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАнатолий Потапов
Анатолий Потапов - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Анатолий Потапов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший посол России в Болгарии, бывший замглавы МИД РФ Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни после болезни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
"Первого июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова", - написала Захарова.
Она уточнила, что Потапов "в разные периоды жизни" был послом России в Болгарии, заместителем министра иностранных дел РФ и "занимал руководящие посты в администрации президента".
"Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником-посланником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами. Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!", - добавила Захарова.
К своему сообщению она прикрепила фото обращения действующего посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой к родным и близким покойного. Выражая соболезнования, посол отметила, что Потапов на посту в Болгарии смог сохранить "добрые отношения" между народами двух стран "в не самые простые годы, пришедшиеся на вступление страны (Болгарии -ред.) в НАТО и ЕС".
 
РоссияБолгарияКитайМария ЗахароваЭлеонора МитрофановаНАТОЕвросоюз
 
 
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