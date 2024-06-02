https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника - РИА Новости, 02.06.2024
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника
Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:40
2024-06-02T21:40
2024-06-02T21:40
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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщается, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу. "С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", - сказал министр. Он пояснил, что буферная зона вдоль границы будет действовать в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов. Здесь будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров. Косиняк-Камыш заявил, что восстановление буферной зоны необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников". После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года.
https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html
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в мире, белоруссия, польша, дональд туск
В мире, Белоруссия, Польша, Дональд Туск
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника
Косиняк-Камыш: Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщается, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск
анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
"С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", - сказал министр.
Он пояснил, что буферная зона вдоль границы будет действовать в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов. Здесь будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
Косиняк-Камыш заявил, что восстановление буферной зоны необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".
После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года.