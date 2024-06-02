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Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ
Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:00
2024-06-02T16:00
2024-06-02T16:11
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МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится в Telegram-канале посольства РФ в столице ЦАР Банги."Второго июня в международном аэропорту Банги временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию для участия в XXVII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
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россия, цар, феликс молуа, в мире, пмэф-2024
Россия, ЦАР, Феликс Молуа, В мире, ПМЭФ-2024
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ
Премьер ЦАР Феликс Молуа направился в Россию для участия в ПМЭФ