https://ria.ru/20240602/pmef-1950023298.html

Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ

Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024

Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ

Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:00

2024-06-02T16:00

2024-06-02T16:11

россия

цар

феликс молуа

в мире

пмэф-2024

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МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится в Telegram-канале посольства РФ в столице ЦАР Банги."Второго июня в международном аэропорту Банги временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию для участия в XXVII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

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россия, цар, феликс молуа, в мире, пмэф-2024