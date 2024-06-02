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Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024
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16:00 02.06.2024 (обновлено: 16:11 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pmef-1950023298.html
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ
Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:00
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россия
цар
феликс молуа
в мире
пмэф-2024
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МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится в Telegram-канале посольства РФ в столице ЦАР Банги."Второго июня в международном аэропорту Банги временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию для участия в XXVII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html
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россия, цар, феликс молуа, в мире, пмэф-2024
Россия, ЦАР, Феликс Молуа, В мире, ПМЭФ-2024
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ

Премьер ЦАР Феликс Молуа направился в Россию для участия в ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа отправился в Россию для участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, говорится в Telegram-канале посольства РФ в столице ЦАР Банги.
"Второго июня в международном аэропорту Банги временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию для участия в XXVII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
Баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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РоссияЦАРФеликс МолуаВ миреПМЭФ-2024
 
 
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