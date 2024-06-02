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Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии - РИА Новости, 02.06.2024
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02:06 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/pentagon-1949951661.html
Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии
Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии - РИА Новости, 02.06.2024
Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии
Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов, следует из сообщения на сайте госзакупок США. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T02:06
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов, следует из сообщения на сайте госзакупок США. В сообщении говорится, что закупку предполагается совершить в интересах ВВС США для обучения. Библиотеки планируют пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана и трудом еще одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте, уточняется в публикации. Цена контракта для каждого издания - 600 долларов, завершить его исполнение требуется к середине июня, следует из условий тендера. Для обучения будущих военных летчиков планируется закупить также книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях, отмечается на сайте госзакупок.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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в мире, сша, лондон, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Лондон, Россия, Министерство обороны США
Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии

Пентагон объявил тендер на покупку западных книг о российской военной стратегии

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов, следует из сообщения на сайте госзакупок США.
В сообщении говорится, что закупку предполагается совершить в интересах ВВС США для обучения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
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Библиотеки планируют пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана и трудом еще одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте, уточняется в публикации.
Цена контракта для каждого издания - 600 долларов, завершить его исполнение требуется к середине июня, следует из условий тендера.
Для обучения будущих военных летчиков планируется закупить также книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях, отмечается на сайте госзакупок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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