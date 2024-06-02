https://ria.ru/20240602/pentagon-1949951661.html

Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии

Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии - РИА Новости, 02.06.2024

Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии

Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов, следует из сообщения на сайте госзакупок США. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T02:06

2024-06-02T02:06

2024-06-02T02:06

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов, следует из сообщения на сайте госзакупок США. В сообщении говорится, что закупку предполагается совершить в интересах ВВС США для обучения. Библиотеки планируют пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана и трудом еще одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте, уточняется в публикации. Цена контракта для каждого издания - 600 долларов, завершить его исполнение требуется к середине июня, следует из условий тендера. Для обучения будущих военных летчиков планируется закупить также книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях, отмечается на сайте госзакупок.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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в мире, сша, лондон, россия, министерство обороны сша