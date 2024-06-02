https://ria.ru/20240602/obstrel-1949996510.html

Украинские войска выпустили около 15 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 15 снарядов по ДНР - РИА Новости, 02.06.2024

Украинские войска выпустили около 15 снарядов по ДНР

Украинские войска в воскресенье за час выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Макеевке и Горловке, сообщает в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:56

2024-06-02T12:56

2024-06-02T12:56

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

макеевка

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июня – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье за час выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Макеевке и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 - населенный пункт Калиново - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Кроме того, сообщается, что ВСУ выпустили ещё три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке и четыре снаряда по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

кировский район

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика