https://ria.ru/20240602/obstrel-1949994389.html
При обстреле Херсонской области пострадала женщина
При обстреле Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 02.06.2024
При обстреле Херсонской области пострадала женщина
Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:40
2024-06-02T12:40
2024-06-02T12:48
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949994780_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_8d47cb5be864835b20620f241b66404e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт. Днепряны Новокаховского ГО. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина. Пострадавшей медпомощь оказана амбулаторно, в госпитализации она не нуждается", - написал Сальдо. В самой Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских боевиков разрушен частный дом, обошлось без пострадавших, сообщил он.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949994780_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_5adb4c1408abfa5a72fd0adba0a6a1e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадала женщина
Сальдо: при обстреле села Днепряны и Новой Каховки пострадала женщина