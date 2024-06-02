https://ria.ru/20240602/obstrel-1949994389.html

При обстреле Херсонской области пострадала женщина

При обстреле Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 02.06.2024

При обстреле Херсонской области пострадала женщина

Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:40

2024-06-02T12:40

2024-06-02T12:48

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт. Днепряны Новокаховского ГО. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина. Пострадавшей медпомощь оказана амбулаторно, в госпитализации она не нуждается", - написал Сальдо. В самой Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских боевиков разрушен частный дом, обошлось без пострадавших, сообщил он.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия