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При обстреле Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 02.06.2024 (обновлено: 12:48 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/obstrel-1949994389.html
При обстреле Херсонской области пострадала женщина
При обстреле Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 02.06.2024
При обстреле Херсонской области пострадала женщина
Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:40
2024-06-02T12:48
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт. Днепряны Новокаховского ГО. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина. Пострадавшей медпомощь оказана амбулаторно, в госпитализации она не нуждается", - написал Сальдо. В самой Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских боевиков разрушен частный дом, обошлось без пострадавших, сообщил он.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадала женщина

Сальдо: при обстреле села Днепряны и Новой Каховки пострадала женщина

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Днепряны
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Днепряны - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Днепряны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Село Днепряны и Новая Каховка подверглись минометному обстрелу украинских войск, ранена женщина, ей оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт. Днепряны Новокаховского ГО. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина. Пострадавшей медпомощь оказана амбулаторно, в госпитализации она не нуждается", - написал Сальдо.
В самой Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских боевиков разрушен частный дом, обошлось без пострадавших, сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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