https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950025183.html

В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии

В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии - РИА Новости, 02.06.2024

В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии

Новое определение государственной измены, которое собираются принять в Молдавии, угрожает свободе выражения мнений, заявил глава представительства Amnesty... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:24

2024-06-02T16:24

2024-06-02T21:19

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КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Новое определение государственной измены, которое собираются принять в Молдавии, угрожает свободе выражения мнений, заявил глава представительства Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан."Поправка в УК Молдавии, принятая парламентом, вызывает тревогу. Расширенное определение государственной измены является расплывчатым и открытым для злоупотреблений, представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Мы просим парламент отозвать этот закон и призываем президента не подписывать его", — цитирует Тофана пресс-служба организации. Как считают в Amnesty International, власти республики должны обеспечить, чтобы любой закон, ограничивающий право на свободу выражения мнения, и любые меры по реализации законодательства в интересах национальной безопасности соответствовали требованиям международного права. В парламенте Молдавии 23 мая зарегистрировали и вынесли на общественные обсуждения проект внесения поправок в Уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к ней приравняют переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества".

https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948829801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, amnesty international