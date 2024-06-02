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В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии - РИА Новости, 02.06.2024
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16:24 02.06.2024 (обновлено: 21:19 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950025183.html
В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии
В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии - РИА Новости, 02.06.2024
В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии
Новое определение государственной измены, которое собираются принять в Молдавии, угрожает свободе выражения мнений, заявил глава представительства Amnesty... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:24
2024-06-02T21:19
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КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Новое определение государственной измены, которое собираются принять в Молдавии, угрожает свободе выражения мнений, заявил глава представительства Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан."Поправка в УК Молдавии, принятая парламентом, вызывает тревогу. Расширенное определение государственной измены является расплывчатым и открытым для злоупотреблений, представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Мы просим парламент отозвать этот закон и призываем президента не подписывать его", — цитирует Тофана пресс-служба организации. Как считают в Amnesty International, власти республики должны обеспечить, чтобы любой закон, ограничивающий право на свободу выражения мнения, и любые меры по реализации законодательства в интересах национальной безопасности соответствовали требованиям международного права. В парламенте Молдавии 23 мая зарегистрировали и вынесли на общественные обсуждения проект внесения поправок в Уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к ней приравняют переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества".
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948829801.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, amnesty international
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Amnesty International
В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии

AI: новый закон о госизмене угрожает свободе выражения мнений в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Новое определение государственной измены, которое собираются принять в Молдавии, угрожает свободе выражения мнений, заявил глава представительства Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан.
"Поправка в УК Молдавии, принятая парламентом, вызывает тревогу. Расширенное определение государственной измены является расплывчатым и открытым для злоупотреблений, представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Мы просим парламент отозвать этот закон и призываем президента не подписывать его", — цитирует Тофана пресс-служба организации.
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Как считают в Amnesty International, власти республики должны обеспечить, чтобы любой закон, ограничивающий право на свободу выражения мнения, и любые меры по реализации законодательства в интересах национальной безопасности соответствовали требованиям международного права.
В парламенте Молдавии 23 мая зарегистрировали и вынесли на общественные обсуждения проект внесения поправок в Уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к ней приравняют переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.
В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества".
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