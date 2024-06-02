https://ria.ru/20240602/mi-5-1949947449.html

В Британии перенаправят усилия на борьбу со шпионами, пишут СМИ

В Британии перенаправят усилия на борьбу со шпионами, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024

В Британии перенаправят усилия на борьбу со шпионами, пишут СМИ

Кабмин Великобритании распорядился, чтобы служба контрразведки МИ-5 перенаправила усилия с борьбы с террористами на борьбу со "шпионами" из России, Ирана и... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T00:53

2024-06-02T00:53

2024-06-02T00:55

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кабмин Великобритании распорядился, чтобы служба контрразведки МИ-5 перенаправила усилия с борьбы с террористами на борьбу со "шпионами" из России, Ирана и Китая, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Издание поясняет, что конфликт на Украине, якобы растущее число китайских разведчиков в Великобритании, а также использование Ираном организованной преступности "для проведения операций по запугиванию и организации убийств в Великобритании" значительно сместили фокус внимания МИ-5. К росту шпионажа, как подчеркивает газета, привела также поддержка Британией Украины."Хотя внутренний и международный терроризм остаются приоритетом для МИ-5, все больше ресурсов сейчас направляется на операции по борьбе со шпионажем в пользу России, Китая и Ирана", - говорится в материале газеты. Собеседники издания подчеркнули, что рабочая нагрузка "определенно сместилась" в направлении борьбы со шпионажем. По информации Telegraph, число китайских разведчиков, собирающих разведывательную информацию в Британии, "не поддается количественной оценке". Источники в разведке сообщили газете, что китайские агенты активно действуют в научных кругах - они есть среди студентов, преподавателей, а также в сфере бизнеса и искусства. Один из собеседников издания отметил, что до 20 сотрудников посольства КНР в Британии, вероятно, являются "шпионами". "А число агентов, гражданских лиц, которые были завербованы китайскими разведслужбами, может составлять сотни тысяч", - отметил источник. Посольство КНР в Лондоне заявляло, что Китай категорически отвергает обвинения в ведении разведывательных операций в Великобритании. Посольство России в Лондоне отвергало обвинения в шпионаже, которые британские власти и СМИ высказывали в адрес Москвы, такие заявления, по словам представителей дипмиссии РФ, являются клеветой и попытками раздуть новую антироссийскую истерию в Соединенном Королевстве.

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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в мире, китай, россия, великобритания, ми-5