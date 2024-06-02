https://ria.ru/20240602/mexico-1950032532.html
В Мексике начались всеобщие выборы
В Мексике начались всеобщие выборы - РИА Новости, 02.06.2024
В Мексике начались всеобщие выборы
Первые избирательные участки открылись на юго-востоке Мексики на всеобщих выборах, где около 99 миллионов граждан выберут нового президента, депутатов,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:31
2024-06-02T17:31
2024-06-02T17:31
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МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Первые избирательные участки открылись на юго-востоке Мексики на всеобщих выборах, где около 99 миллионов граждан выберут нового президента, депутатов, сенаторов, губернаторов и ещё более 19 тысяч чиновников местного уровня. В ходе торжественной церемонии в Национальном избирательном институте INE председатель ведомства Гудалупе Таддеи призвала граждан голосовать с уверенностью в том, что каждый голос имеет значение для укрепления демократии. "Призываю всех граждан выйти и проголосовать вместе, с гордостью и уверенностью в том, что каждый голос имеет решающее значение для укрепления нашей демократии", - сказала Таддеи. По данным местных СМИ, первыми в стране из-за разницы во времени открылись избирательные участки в юго-восточном штате Кинтана-Роо. Всего на территории Мексики с 8.00 до 18.00 по местному времени для избирателей будут открыты более 170 тысяч участков. Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня, однако данные быстрого подсчета с 7500 выбранных заранее участков станут доступны уже к 23.00 воскресенья (в понедельник в 8.00 мск). Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные кандидаты. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.
https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, кинтана-роо, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Кинтана-Роо, Клаудия Шейнбаум
В Мексике начались всеобщие выборы
На юго-востоке Мексики открылись первые участки на всеобщих выборах
МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Первые избирательные участки открылись на юго-востоке Мексики на всеобщих выборах, где около 99 миллионов граждан выберут нового президента, депутатов, сенаторов, губернаторов и ещё более 19 тысяч чиновников местного уровня.
В ходе торжественной церемонии в Национальном избирательном институте INE председатель ведомства Гудалупе Таддеи призвала граждан голосовать с уверенностью в том, что каждый голос имеет значение для укрепления демократии.
"Призываю всех граждан выйти и проголосовать вместе, с гордостью и уверенностью в том, что каждый голос имеет решающее значение для укрепления нашей демократии", - сказала Таддеи.
По данным местных СМИ, первыми в стране из-за разницы во времени открылись избирательные участки в юго-восточном штате Кинтана-Роо
. Всего на территории Мексики с 8.00 до 18.00 по местному времени для избирателей будут открыты более 170 тысяч участков.
Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня, однако данные быстрого подсчета с 7500 выбранных заранее участков станут доступны уже к 23.00 воскресенья (в понедельник в 8.00 мск).
Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные кандидаты. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.
Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум
и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.