https://ria.ru/20240602/makron-1949949146.html

"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ

"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ - РИА Новости, 02.06.2024

"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, пишет обозреватель турецкой газеты... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T01:30

2024-06-02T01:30

2024-06-02T01:30

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олаф шольц

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Одземир."Будучи лауреатом Вестфальской премии мира, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, <…> Макрон с картой в руке рассказывал о том, почему Украина должна бомбить Россию", — обратил внимание он.По мнению Одземира, столь противоречивое поведение французского лидера служит лишь очередным проявлением его тотального лицемерия.Более того, как отметил журналист, президент Франции активно пытается втянуть в открытое противостояние с Россией менее воинственного канцлера ФРГ Олафа Шольца."Макрон буквально играл ранее объявленными Шольцем в Германии «красными линиями», такими как «не отправлять войска на Украину» и «не наносить удары по России немецким оружием». Это также можно рассматривать как попытку еще больше загнать Германию в трясину войны", — считает Одземир.На этой неделе президент Франции посетил Германию с трехдневным визитом. Макрон встретился с Шольцем и получил из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Вестфальскую премию мира за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта" на Украине.Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html

https://ria.ru/20240601/makron-1949819293.html

https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html

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в мире, германия, франция, россия, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, нато