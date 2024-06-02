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"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ - РИА Новости, 02.06.2024
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01:30 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/makron-1949949146.html
"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ
"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ - РИА Новости, 02.06.2024
"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ
Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, пишет обозреватель турецкой газеты... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T01:30
2024-06-02T01:30
в мире
германия
франция
россия
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Одземир."Будучи лауреатом Вестфальской премии мира, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, &lt;…&gt; Макрон с картой в руке рассказывал о том, почему Украина должна бомбить Россию", — обратил внимание он.По мнению Одземира, столь противоречивое поведение французского лидера служит лишь очередным проявлением его тотального лицемерия.Более того, как отметил журналист, президент Франции активно пытается втянуть в открытое противостояние с Россией менее воинственного канцлера ФРГ Олафа Шольца."Макрон буквально играл ранее объявленными Шольцем в Германии «красными линиями», такими как «не отправлять войска на Украину» и «не наносить удары по России немецким оружием». Это также можно рассматривать как попытку еще больше загнать Германию в трясину войны", — считает Одземир.На этой неделе президент Франции посетил Германию с трехдневным визитом. Макрон встретился с Шольцем и получил из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Вестфальскую премию мира за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта" на Украине.Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html
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в мире, германия, франция, россия, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, НАТО
"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ

Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Одземир.
"Будучи лауреатом Вестфальской премии мира, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, <…> Макрон с картой в руке рассказывал о том, почему Украина должна бомбить Россию", — обратил внимание он.
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По мнению Одземира, столь противоречивое поведение французского лидера служит лишь очередным проявлением его тотального лицемерия.
Более того, как отметил журналист, президент Франции активно пытается втянуть в открытое противостояние с Россией менее воинственного канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«
"Макрон буквально играл ранее объявленными Шольцем в Германии «красными линиями», такими как «не отправлять войска на Украину» и «не наносить удары по России немецким оружием». Это также можно рассматривать как попытку еще больше загнать Германию в трясину войны", — считает Одземир.
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Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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