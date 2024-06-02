"Игры с Шольцем". СМИ рассказали о возмутительном поведении Макрона в ФРГ
Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Одземир.
По мнению Одземира, столь противоречивое поведение французского лидера служит лишь очередным проявлением его тотального лицемерия.
Более того, как отметил журналист, президент Франции активно пытается втянуть в открытое противостояние с Россией менее воинственного канцлера ФРГ Олафа Шольца.
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"Макрон буквально играл ранее объявленными Шольцем в Германии «красными линиями», такими как «не отправлять войска на Украину» и «не наносить удары по России немецким оружием». Это также можно рассматривать как попытку еще больше загнать Германию в трясину войны", — считает Одземир.
На этой неделе президент Франции посетил Германию с трехдневным визитом. Макрон встретился с Шольцем и получил из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Вестфальскую премию мира за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта" на Украине.
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
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