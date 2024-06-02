https://ria.ru/20240602/kurakov-1949742445.html

Дмитрий Кураков: Сенегал интересен российским энергокомпаниям

Дмитрий Кураков: Сенегал интересен российским энергокомпаниям - РИА Новости, 02.06.2024

Дмитрий Кураков: Сенегал интересен российским энергокомпаниям

Россия работает над расширением поставок сельхозпродукции из Сенегала, в том числе фруктов и сухофруктов, заявил посол РФ в Дакаре Дмитрий Кураков в интервью... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:00

2024-06-02T10:00

2024-06-02T10:00

интервью

сенегал

россия

лукойл

татнефть

экономика

дакар (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949715463_0:55:900:562_1920x0_80_0_0_87888bc068b3393f1ace404353b016ac.jpg

Россия работает над расширением поставок сельхозпродукции из Сенегала, в том числе фруктов и сухофруктов, заявил посол РФ в Дакаре Дмитрий Кураков в интервью РИА Новости. В беседе с агентством он рассказал о том, каких туристов привлекает эта африканская страна и порекомендовал россиянам ее посетить. Кроме того, по его словам, у российско-сенегальских отношений большой потенциал в военно-технической отрасли, но его необходимо развивать.— По данным ФТС РФ, товарооборот России и Сенегала по итогам 2021 года составил 1,224 миллиарда долларов, за первые месяцы 2022 года двусторонний товарооборот вырос более чем на 34%. Как Россия планирует наращивать показатели товарооборота и за счет каких отраслей?— Наша торговля развивается очень активно. В 2022 году наш товарооборот составил 1 миллиард 400 миллионов долларов. В основном это наши продажи нефтепродуктов, пшеницы, удобрений. Из Сенегала мы закупаем очень немного. В 2022 году мы закупили где-то всего на 3 миллиона долларов. В прошлом году был некоторый спад, но все равно товарооборот превысил миллиард долларов, и где-то на этом уровне мы сейчас работаем. Конечно, для нас очень важно увеличивать этот объем, интерес взаимный имеется. Мы сейчас работаем именно над тем, чтобы решить ряд проблем, которые в первую очередь связаны как с транспортом, так и с финансированием.— Каких показателей намерены достичь страны в 2024 году?— Мы рассчитываем на создание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сейчас все зависит от сенегальской стороны. С учетом того, что сменилось руководство Сенегала, я надеюсь, что интерес наших партнеров к этому сохранится. Если нам удастся все-таки заключить это соглашение, то товарооборот значительно увеличится.— Обсуждаются ли сейчас какие-то новые товары для поставок из России и Сенегала?— Наверное, все-таки в ближайшее время поставки будут аналогичны тем, о которых я уже сказал. Это в первую очередь, конечно, нефтепродукты. В последнее время достаточно активно развивается продажа наших металлов и изделий. В частности, "Новасталь" активно работает. Также здесь заинтересованы в поставках наших удобрений, зерна.— Россельхознадзор сообщил, что Сенегал проявляет интерес к поставкам в Россию рыбопродукции, сухофруктов, манго и арахиса. Ведутся ли сейчас дискуссии с Сенегалом о таких поставках? Если да, то с какими компаниями?— Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы расширить экспорт сенегальской продукции. В первую очередь именно по фруктам и сухофруктам: манго, арахис, орехи кешью. Сейчас мы работаем с ассоциацией сельхозпроизводителей Сенегала, которая должна нам в ближайшее время предоставить те объемы, которые она могла бы направлять в Россию.— "Лукойл" в 2020 году купил за 300 миллионов долларов 40% в проекте на шельфе Сенегала, в рамках которого через три года планируется запустить первое месторождение. Известно ли вам, планируют ли другие российские компании заниматься разведкой месторождений полезных ископаемых и строительством инфраструктуры? Если да, то какие?— Действительно, "Лукойл" собирался купить 40% процентов акций на месторождении Сангамар, но австралийская компания, которая занимается добычей, использовала свое право и перекупила эту долю. Поэтому, к сожалению, "Лукойл" пока что не участвует в разведке и добыче нефти в Сенегале, но интерес такой существует. Я знаю, что сейчас прорабатываются разные варианты, в том числе и с соседними странами.Я знаю, что сенегальским рынком активно интересуется "Татнефть", но по различным инвестиционным проектам.— А планирует ли "Татнефть" развивать какие-то проекты в Сенегале?— Да, такая информация имеется. Интерес от "Татнефти"тоже имеется, но видимо в связи с изменениями после выборов, конкретика отсутствует.— В сентябре 2023 года СМИ сообщали, что российские компании отправили около 160 тысяч тонн мазута в Сенегал. Известно ли, намерен ли Сенегал наращивать поставки мазута или даже приобрести другие нефтепродукты? Какие?— Объем поставок российских нефтепродуктов достаточно великий. Сенегал занимает второе место, насколько я знаю, по объемам импорта из России в странах к югу от Сахары. Конкретно по этой договоренности у меня информации нет. Все это происходит на уровне местных компаний, которые нас не ставят в известность о своей договоренности, но одно могу сказать: многие компании к нам обращаются с просьбой подыскать им партнеров по закупкам тех или иных нефтепродуктов. Такая работа идет.— В апреле СМИ сообщали, что Россия изучает перспективы создания портов в Алжире, Египте, Сенегале, Танзании и других странах Африки для организации грузопотока отечественных товаров. Ведутся ли уже предметные дискуссии с сенегальскими властями? На каком этапе они находятся? Как сенегальцы оценивают эту идею?— У российских компаний есть интерес к строительству портовой инфраструктуры в Сенегале, но конкретно наших проектов пока не существует. Да, они выходят с предложениями к сенегальским властям, но пока что никаких дополнительных контрактов не заключают. Может быть, при начале добычи каких-то полезных ископаемых, такая возможность будет востребована.На данный момент в Западной Африке строится крупнейший глубоководный порт на территории Сенегала, но он строится с эмиратскими компаниями с их финансированием, которое превышает один миллиард долларов.Для сенегальцев важно, чтобы инвесторы приходили со своим финансированием. Сейчас большинство крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов действуют по принципу государственного частного партнерства. То есть компания приходит со своим финансированием, реализует проект, получает доход от этого проекта, за счет которого компенсирует свои расходы. Вот в таком ключе они работают на данный момент и ждут таких же инициатив.— Как развивается военно-техническое сотрудничество России и Сенегала? Планирует ли Москва поставить Дакару бронеавтомобили, технику, новые виды российского вооружения? Какого?— У нас действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве. На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты. Также есть интерес к нашей технике. В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока что сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой.— Планирует ли Россия развивать туризм с Сенегалом? Если да, то какие действия были предприняты для достижения этой цели?— Проблема для наших туристов — отсутствие прямых рейсов и достаточно дорогие билеты. Я работаю над тем, чтобы убедить сенегальцев активно использовать возможности продвижения этого сенегальского направления в России, в частности, участвуя в наших туристических ярмарках, рассчитываю на то, что в следующем году Сенегал все-таки будет участвовать в ярмарке, что может продвинуть это направление, заинтересовать российских туристов.Речь идет не о массовом туризме в Сенегале. Это не Турция, не Египет, это направление увлечет тех людей, которые интересуются различными культурными направлениями, может быть даже гастрономическими или рыбалкой, потому что это тоже интересное направление для туризма. Это все, что Сенегал может представить. Конечно, страна интересная, и я рекомендую сюда приезжать не только покупаться, но и пообщаться с ее жителями поближе, окунуться в их богатую культуру.— Дмитрий Викторович, вы сказали, что одна из проблем — это отсутствие прямых рейсов. Обсуждают ли страны внедрение таких рейсов?— Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры, потому что такой опыт уже был с Гамбией. До ковида туда летали чартеры, это направление пользовалось популярностью. Я думаю, что возможности такие существуют, но речь о регулярных рейсах пока что вряд ли стоит, хотя при наличии совместной комиссии по экономическому сотрудничеству можно обсуждать эти вопросы.— Может ли в Сенегале открыться российский отель? Если да, то ведутся ли переговоры с российскими предпринимателями в сфере гостиничного бизнеса? Проявляют ли предприниматели заинтересованность в строительстве отелей в Сенегале?— Сначала нужно наладить постоянный поток российских туристов, а уже следующим шагом могло бы быть создание строительства новых отелей, ориентирующихся на нашего туриста. Как вариант, можно было бы первоначально предложить российским бизнесменам рассмотреть приобретение каких-то отелей в Сенегале или в соседней Гамбии.— Yango (международный бренд "Яндекс. Такси") сейчас предоставляет услуги перевозок в Сенегале. Известно ли, могут ли в стране запустить аналог Яндекс.Еды? Может, уже ведутся переговоры? И если да, то на какой стадии?— "Яндекс" здесь активно развивается и начинает пользоваться большой популярностью. Они ввели новое направление для Сенегала — услуги "Комфорт". Начинается разработка Яндекс.Доставки, которая доставляет и еду из разных ресторанов. Наверное, потихонечку будут развиваться и другие виды услуг "Яндекс".— Отправляются ли студенты Сенегала на учебу в Россию? Будет ли Россия увеличивать квоты?— Работа со студентами — одно из основных направлений нашей работы. Каждый год мы увеличиваем количество стипендий, предоставляемых Сенегалу. В этом году мы отправляем в Россию по государственным стипендиям 100 человек. В следующем году мы рассчитываем на то, что это количество значительно увеличится. Этим не ограничивается количество студентов, которые уезжают в Россию на учебу. Значительное число молодежи едет учиться за свой счет.Сенегал – это одна из тех редких африканских стран, где русский язык преподается не только в университете Дакара, но также в 50 лицеях по всей стране. В самых удаленных уголках есть лицей, где преподают русский язык. Это пошло еще со времен первого президента Сенгоры, который сказал, что каждый образованный сенегалец должен уметь читать великого африканского поэта Пушкина на его родном языке. Много сенегальцев так или иначе говорят на русском языке. Наверное, более трех тысяч.— А какие направления в приоритете?— Работа ведется совместно с посольством и управлением стипендией в министерстве образования Сенегала. Наша задача — готовить специалистов, которые востребованы Сенегалом. В первую очередь это, конечно, инженеры, специалисты в сельском хозяйстве. Сейчас большой интерес к подготовке специалистов в области нефти и газа. Хотим, чтобы приезжали ребята, которые уже учили русский язык, чтобы продолжать изучать его и становиться преподавателями русского языка по возвращении на родину.— СМИ сообщали, что ГИТИС подписал договор о сотрудничестве с Большим театром Сенегала. Идет ли речь об обучении сенегальских студентов актерскому мастерству в РФ? Сколько уже приехали или планируют приехать? Какие пьесы еще, кроме чеховских, могут быть интересны сенегальским зрителям? Популярен ли вообще российский театр в стране?— Да, сейчас ГИТИС прорабатывает возможность предоставления специализированных стипендий для сенегальских одаренных молодых людей. Насколько я знаю, в прошлом году они уже двоих отобрали. Думаю, что это количество будет увеличиваться. ГИТИС активно работает в Сенегале. Уже дважды приезжали студенты ГИТИСа, которые выступали в Большом театре. Мы рассчитываем на то, что это сотрудничество будет дальше продолжаться.— А популярен ли вообще русский театр в Сенегале? Планируют ли ставить пьесы в будущем?— Пока что речь о пьесах не идет. В первую очередь, надо понять, как донести русский театр до сенегальского зрителя. Конечно, в первую очередь нужно показывать пьесы на французском языке.

https://radiosputnik.ru/20240406/1938252574.html

https://ria.ru/20231122/neft-1911030067.html

https://ria.ru/20240523/lavrov-1947987277.html

https://ria.ru/20240424/rst-1942067948.html

https://ria.ru/20230803/afrika-1887945258.html

https://ria.ru/20240207/reyting-1925913439.html

сенегал

россия

дакар (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сенегал, россия, лукойл, татнефть, экономика, дакар (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)