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Глава Минобороны Канады заявил о риске конфликта в космосе
Глава Минобороны Канады заявил о риске конфликта в космосе - РИА Новости, 02.06.2024
Глава Минобороны Канады заявил о риске конфликта в космосе
Риск конфликта в космосе весьма высок, Канада должна быть сильна в этой сфере в случае угрозы ее интересами, заявил министр обороны Билл Блэр. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:27
2024-06-02T06:27
2024-06-02T14:26
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ДЖАКАРТА, 2 июн — РИА Новости. Риск конфликта в космосе весьма высок, Канада должна быть сильна в этой сфере в случае угрозы ее интересами, заявил министр обороны Билл Блэр. "Все мы привыкли полагаться на космические технологии, и потенциал для того, чтобы именно в этом секторе случился конфликт, весьма высок. Мое самое последнее обновление военной стратегии касалось этого вопроса: мы увеличили инвестиции и основали космический совет. <…> Мы понимаем, что мы должны быть сильны в космосе, а также повсеместно, что наши интересы могут быть поставлены под угрозу", — заявил Блэр на региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований (IISS).
https://ria.ru/20240529/kosmos-1949085531.html
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в мире, канада, сингапур
Глава Минобороны Канады заявил о риске конфликта в космосе
Блэр: Канада должна быть сильна в космосе в случае угрозы ее интересам