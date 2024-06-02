https://ria.ru/20240602/koreya-1950033895.html
КНДР приостановит отправку воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи
КНДР приостановит отправку воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи - РИА Новости, 02.06.2024
КНДР приостановит отправку воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи
КНДР временно приостановит отправку воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, но возобновит эти действия в случае повторной отправки антипхеньянских... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:42
2024-06-02T17:42
2024-06-02T17:42
в мире
южная корея
сеул
ким е чжон
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. КНДР временно приостановит отправку воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, но возобновит эти действия в случае повторной отправки антипхеньянских листовок в сторону Северной Кореи, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль. "Мы временно приостановим разбрасывание бумаги через границу. Это связано с тем, что наши действия являются строго ответными мерами", - говорится в заявлении замминистра, опубликованном агентством ЦТАК. По словам Ким Ган Иля, КНДР в период с 28 мая по 2 июня отправила в приграничные районы и столичный регион Южной Кореи на более чем 3,5 тысячах воздушных шаров 15 тонн бумажного мусора, "который любят трогать людские отбросы", отправляющие антипхеньянские листовки в Северную Корею. Он отметил, что целью акции было дать Сеулу почувствовать, как много сил уходит на то, чтобы убрать засылаемые южнокорейскими активистами материалы. При этом замминистра обороны пригрозил ответить на возобновление "направленных против (нашей) республики" действий "повторным стократным концентрированным разбрасыванием бумаги и нечистот", пропорционально отправляемому на Север количеству листовок. Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон уже заявляла, что КНДР впредь будет на каждый запуск антипхеньянских листовок отвечать отправкой в Южную Корею в десятки раз большего количества "агитационного мусора".
https://ria.ru/20240505/kndr-1943936436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сеул, ким е чжон, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Сеул, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея)
КНДР приостановит отправку воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи
Ким Ган Иль: КНДР приостановит отправку воздушных шаров с мусором в Южную Корею
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. КНДР временно приостановит отправку воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, но возобновит эти действия в случае повторной отправки антипхеньянских листовок в сторону Северной Кореи, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль.
«
"Мы временно приостановим разбрасывание бумаги через границу. Это связано с тем, что наши действия являются строго ответными мерами", - говорится в заявлении замминистра, опубликованном агентством ЦТАК.
По словам Ким Ган Иля, КНДР в период с 28 мая по 2 июня отправила в приграничные районы и столичный регион Южной Кореи на более чем 3,5 тысячах воздушных шаров 15 тонн бумажного мусора, "который любят трогать людские отбросы", отправляющие антипхеньянские листовки в Северную Корею.
Он отметил, что целью акции было дать Сеулу
почувствовать, как много сил уходит на то, чтобы убрать засылаемые южнокорейскими активистами материалы.
При этом замминистра обороны пригрозил ответить на возобновление "направленных против (нашей) республики" действий "повторным стократным концентрированным разбрасыванием бумаги и нечистот", пропорционально отправляемому на Север количеству листовок.
Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон
уже заявляла, что КНДР впредь будет на каждый запуск антипхеньянских листовок отвечать отправкой в Южную Корею в десятки раз большего количества "агитационного мусора".