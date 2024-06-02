https://ria.ru/20240602/kompanii-1949963823.html
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 02.06.2024
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa
Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:32
2024-06-02T07:32
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!", - сказал он. Находятся они, по его словам, по всей России. Львиная доля из них, добавил Торрембини, занята производством "продуктов питания - колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки". "Все эти компании я называю "обрусевшими". Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут", - подчеркнул собеседник агентства. "Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль", - заключил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/poteri-1949894711.html
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россия, витторио торрембини, gim unimpresa, пмэф-2024, в мире
Россия, Витторио Торрембини, GIM Unimpresa, ПМЭФ-2024, В мире
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa
Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянские компании уже адаптировались в России
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!", - сказал он.
Находятся они, по его словам, по всей России. Львиная доля из них, добавил Торрембини, занята производством "продуктов питания - колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки".
"Все эти компании я называю "обрусевшими". Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут", - подчеркнул собеседник агентства.
"Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.