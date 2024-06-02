Рейтинг@Mail.ru
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/kompanii-1949963823.html
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 02.06.2024
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa
Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:32
2024-06-02T07:32
россия
витторио торрембини
gim unimpresa
пмэф-2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949579766_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_71fbe643bae842e36b991aef63858752.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!", - сказал он. Находятся они, по его словам, по всей России. Львиная доля из них, добавил Торрембини, занята производством "продуктов питания - колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки". "Все эти компании я называю "обрусевшими". Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут", - подчеркнул собеседник агентства. "Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль", - заключил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/poteri-1949894711.html
https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949579766_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_62d58d39240acce23daa65a6d1a43c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, витторио торрембини, gim unimpresa, пмэф-2024, в мире
Россия, Витторио Торрембини, GIM Unimpresa, ПМЭФ-2024, В мире
Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa

Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянские компании уже адаптировались в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!", - сказал он.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa
Вчера, 16:19
Находятся они, по его словам, по всей России. Львиная доля из них, добавил Торрембини, занята производством "продуктов питания - колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки".
"Все эти компании я называю "обрусевшими". Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут", - подчеркнул собеседник агентства.
"Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Итальянские бизнесмены тайно приедут на ПМЭФ
Вчера, 07:16
 
РоссияВитторио ТоррембиниGIM UnimpresaПМЭФ-2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала