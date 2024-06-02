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В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Киевом - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/kiev-1950066531.html
В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Киевом
В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Киевом - РИА Новости, 02.06.2024
В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Киевом
Западные страны лгут, заявляя, что могут ограничиваться снабжением оружия Украине, при этом не участвуя в боевых действиях, пишет Junge Welt. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:22
2024-06-02T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
нато
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Западные страны лгут, заявляя, что могут ограничиваться снабжением оружия Украине, при этом не участвуя в боевых действиях, пишет Junge Welt."Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови — это была большая ложь, которую западные политики рассказывали своему населению с 24 февраля 2022 года", — говорится в публикацииКак отмечают авторы материала, такой обман имеет смысл лишь в долгосрочной перспективе и только в том случае, если Киев одержит "победу" в конфликте.Те, кто не поддался этой лжи, прекрасно понимают, что военные действия на Украине ведет НАТО, и именно поэтому поражение Украины будет означать проигрыш альянса, говорится в материале."Поэтому поражение Украины необходимо предотвратить практически любой ценой. Даже если необходимо пойти на еще большую эскалацию, атаковав российскую территорию с применением западного оружия, отправить западных солдат в зону боевых действий", — отмечается в статье.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле неоднократно отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html
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в мире, украина, россия, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, НАТО
В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Киевом

Junge Welt: Запад лжет о том, что не начнет войну против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Западные страны лгут, заявляя, что могут ограничиваться снабжением оружия Украине, при этом не участвуя в боевых действиях, пишет Junge Welt.
"Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови — это была большая ложь, которую западные политики рассказывали своему населению с 24 февраля 2022 года", — говорится в публикации
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Как отмечают авторы материала, такой обман имеет смысл лишь в долгосрочной перспективе и только в том случае, если Киев одержит "победу" в конфликте.
Те, кто не поддался этой лжи, прекрасно понимают, что военные действия на Украине ведет НАТО, и именно поэтому поражение Украины будет означать проигрыш альянса, говорится в материале.
«
"Поэтому поражение Украины необходимо предотвратить практически любой ценой. Даже если необходимо пойти на еще большую эскалацию, атаковав российскую территорию с применением западного оружия, отправить западных солдат в зону боевых действий", — отмечается в статье.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле неоднократно отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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