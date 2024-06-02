https://ria.ru/20240602/kiev-1950062985.html

На Украине введут лимиты потребления электроэнергии

На Украине введут лимиты потребления электроэнергии - РИА Новости, 02.06.2024

На Украине введут лимиты потребления электроэнергии

Лимиты потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины, в случае их превышения будут применяться почасовые отключения света, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T22:22

2024-06-02T22:22

2024-06-02T23:03

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Лимиты потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины, в случае их превышения будут применяться почасовые отключения света, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Завтра в течение всех суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. При превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых абонентов графики почасовых отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".В апреле глава украинской национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html

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в мире, киев, украина, россия, нато, вооруженные силы украины