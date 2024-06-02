Рейтинг@Mail.ru
Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/kiberataka-1949953155.html
Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке
Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке - РИА Новости, 02.06.2024
Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке
Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T03:02
2024-06-02T03:02
в мире
мвд германии
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило министерство внутренних дел Германии в соцсети X."Произошла серьезная кибератака на сеть ХДС. Наши органы безопасности и федеральное ведомство по защите конституции активно участвуют в отражении атаки, его расследовании и предотвращении дальнейшего ущерба", — говорится в заявлении.В сообщении ведомства также говорится, что все входящие в бундестаг партии получат предупреждении о кибератаке. Подчеркивается, что меры защиты от цифровых и гибридных угроз усилены со стороны органов безопасности.Произошла ли утечка данных, не уточняется.
https://ria.ru/20240525/kiberlaboratorii-1948281689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мвд германии, хдс/хсс
В мире, МВД Германии, ХДС/ХСС

Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило министерство внутренних дел Германии в соцсети X.
"Произошла серьезная кибератака на сеть ХДС. Наши органы безопасности и федеральное ведомство по защите конституции активно участвуют в отражении атаки, его расследовании и предотвращении дальнейшего ущерба", — говорится в заявлении.
В сообщении ведомства также говорится, что все входящие в бундестаг партии получат предупреждении о кибератаке. Подчеркивается, что меры защиты от цифровых и гибридных угроз усилены со стороны органов безопасности.
Произошла ли утечка данных, не уточняется.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
25 мая, 07:25
 
В миреМВД ГерманииХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала