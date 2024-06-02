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Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке
Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке - РИА Новости, 02.06.2024
Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке
Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T03:02
2024-06-02T03:02
2024-06-02T03:02
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило министерство внутренних дел Германии в соцсети X."Произошла серьезная кибератака на сеть ХДС. Наши органы безопасности и федеральное ведомство по защите конституции активно участвуют в отражении атаки, его расследовании и предотвращении дальнейшего ущерба", — говорится в заявлении.В сообщении ведомства также говорится, что все входящие в бундестаг партии получат предупреждении о кибератаке. Подчеркивается, что меры защиты от цифровых и гибридных угроз усилены со стороны органов безопасности.Произошла ли утечка данных, не уточняется.
https://ria.ru/20240525/kiberlaboratorii-1948281689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мвд германии, хдс/хсс
В мире, МВД Германии, ХДС/ХСС
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило министерство внутренних дел Германии в соцсети X
.
"Произошла серьезная кибератака на сеть ХДС. Наши органы безопасности и федеральное ведомство по защите конституции активно участвуют в отражении атаки, его расследовании и предотвращении дальнейшего ущерба", — говорится в заявлении.
В сообщении ведомства также говорится, что все входящие в бундестаг партии получат предупреждении о кибератаке. Подчеркивается, что меры защиты от цифровых и гибридных угроз усилены со стороны органов безопасности.
Произошла ли утечка данных, не уточняется.