https://ria.ru/20240602/kiberataka-1949953155.html

Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке

Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке - РИА Новости, 02.06.2024

Ресурсы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке

Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T03:02

2024-06-02T03:02

2024-06-02T03:02

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократического союза (ХДС) подверглись кибератаке, ведется расследование произошедшего, сообщило министерство внутренних дел Германии в соцсети X."Произошла серьезная кибератака на сеть ХДС. Наши органы безопасности и федеральное ведомство по защите конституции активно участвуют в отражении атаки, его расследовании и предотвращении дальнейшего ущерба", — говорится в заявлении.В сообщении ведомства также говорится, что все входящие в бундестаг партии получат предупреждении о кибератаке. Подчеркивается, что меры защиты от цифровых и гибридных угроз усилены со стороны органов безопасности.Произошла ли утечка данных, не уточняется.

https://ria.ru/20240525/kiberlaboratorii-1948281689.html

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Максим Горбачев

в мире, мвд германии, хдс/хсс