https://ria.ru/20240602/kherson-1949956053.html

СБУ обязала церкви пропагандировать вступление в ВСУ, заявило подполье

СБУ обязала церкви пропагандировать вступление в ВСУ, заявило подполье - РИА Новости, 02.06.2024

СБУ обязала церкви пропагандировать вступление в ВСУ, заявило подполье

Кураторы из СБУ обязали настоятелей храмов и приходов различных христианских конфессий агитировать прихожан вступать в ряды украинской армии, рассказали РИА... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T04:36

2024-06-02T04:36

2024-06-02T11:24

херсон

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949980211_0:157:3100:1901_1920x0_80_0_0_7cb82b5678392401856b9a210ba6ad62.jpg

ГЕНИЧЕСК, 2 июн — РИА Новости. Кураторы из СБУ обязали настоятелей храмов и приходов различных христианских конфессий агитировать прихожан вступать в ряды украинской армии, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья в Херсоне. "Сотрудники СБУ, курирующие церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчетных им конфессий склонять прихожан к вступлению в ВСУ. Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ", — сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники СБУ повсеместно склоняют украинское духовенство к сотрудничеству и донесению на паству. Делается это под угрозой насильственной мобилизации самих священнослужителей, добавил подпольщик.В херсонском подполье также рассказывали, что около украинских храмов дежурят военкомы, которые ловят военнообязанных во время церковных служб, включая венчания и отпевания.На Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. С 18 мая этого года вступил в силу закон об усилении мобилизации, обязывающий всех военнообязанных явиться в военкомат или зарегистрироваться в личном кабинете призывника. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции.

https://ria.ru/20240602/zachistka-1949955314.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html

херсон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия, украина