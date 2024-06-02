"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове
Тони Норфилд: на Украине разворовали деньги, направленные на оборону Харькова
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works.
"Предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений", — утверждает эксперт.
По словам Норфилда, "просто нелепо", что до начала СВО весь мир признавал Украину самой коррумпированной страной в Европе, но после начала боевых действий все об этом "забыли", хотя проблема, по словам аналитика, никуда не делась.
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"Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Это происходит постоянно", — отметил эксперт.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.