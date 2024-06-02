https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html

"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове

"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове - РИА Новости, 02.06.2024

"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове

Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:58

2024-06-02T15:58

2024-06-02T15:58

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works."Предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений", — утверждает эксперт.По словам Норфилда, "просто нелепо", что до начала СВО весь мир признавал Украину самой коррумпированной страной в Европе, но после начала боевых действий все об этом "забыли", хотя проблема, по словам аналитика, никуда не делась."Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Это происходит постоянно", — отметил эксперт.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950012954.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html

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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины, андрей белоусов, россия