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"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html
"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове
"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове - РИА Новости, 02.06.2024
"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове
Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:58
2024-06-02T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
вооруженные силы украины
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works."Предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений", — утверждает эксперт.По словам Норфилда, "просто нелепо", что до начала СВО весь мир признавал Украину самой коррумпированной страной в Европе, но после начала боевых действий все об этом "забыли", хотя проблема, по словам аналитика, никуда не делась."Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Это происходит постоянно", — отметил эксперт.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950012954.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины, андрей белоусов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Россия
"Просто нелепо": стало известно, что Украина устроила в Харькове

Тони Норфилд: на Украине разворовали деньги, направленные на оборону Харькова

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works.
"Предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений", — утверждает эксперт.
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По словам Норфилда, "просто нелепо", что до начала СВО весь мир признавал Украину самой коррумпированной страной в Европе, но после начала боевых действий все об этом "забыли", хотя проблема, по словам аналитика, никуда не делась.
«
"Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Это происходит постоянно", — отметил эксперт.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовРоссия
 
 
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