https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html

Эксперт "Лаборатории Касперского" рассказал об угрозах от "русских хакеров"

Эксперт "Лаборатории Касперского" рассказал об угрозах от "русских хакеров" - РИА Новости, 02.06.2024

Эксперт "Лаборатории Касперского" рассказал об угрозах от "русских хакеров"

Стереотип об опасных "русских хакерах" все еще жив и актуален - именно на русском языке говорят одни из самых опасных в мире киберпреступников, рассказал в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:03

2024-06-02T15:03

2024-06-02T15:03

сергей голованов

евгений касперский

лаборатория касперского

пмэф-2024

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стереотип об опасных "русских хакерах" все еще жив и актуален - именно на русском языке говорят одни из самых опасных в мире киберпреступников, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В мире есть несколько традиционно сильных школ: русскоговорящая, китайскоговорящая, латиноговорящая и англоговорящая. Каждая из них – активна в своей сфере и в интересных им регионах. Выделить одну – крайне сложно, так как это зависит от места, времени и точки зрения говорящего. Но русская школа, действительно, хорошо заметна в мировом ландшафте киберугроз", - ответил он на вопрос о том, опасны ли сегодня "русские хакеры". А вот российским специалистам по кибербезопасности за границей сложно - политика мешает бизнесу на Западе и в США, но в Азии отечественные компании приглашают делиться опытом того, как Россия уже третий год успешно справляется с беспрецедентным количеством атак хакеров. "В Европе и Северной Америке у нас имидж отрицательный, резко негативный. В Азии – отношение зависит от страны, на Ближнем Востоке – тоже. Например, в Азии после 2022 года русских встречают неоднозначно – некоторые с настороженностью, а другие зовут как раз поделиться опытом именно как русского эксперта", - пояснил Голованов. Год назад глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказывал РИА Новости, что большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, на втором месте - русский, на третьем - испанский и португальский. Дальше, по его словам, идут турецкий и ломаный английский язык - так называемый Broken English. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html

https://ria.ru/20240430/khakery-1943099047.html

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сергей голованов , евгений касперский, лаборатория касперского, пмэф-2024, в мире