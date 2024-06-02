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Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну - РИА Новости, 02.06.2024
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13:38 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html
Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну
Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну - РИА Новости, 02.06.2024
Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну
Самой атакуемой хакерами страной мира является Россия: шансы, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, уже выше... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:38
2024-06-02T13:38
технологии
россия
африка
сергей голованов
лаборатория касперского
пмэф-2024
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самой атакуемой хакерами страной мира является Россия: шансы, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, уже выше 70%, и эта вероятность будет только расти, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия, и более того, шансы того, что вы, просто выходя в интернет, сейчас встретитесь с фишингом или другим мошенничеством, у вас сейчас 73-75%. До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет", - сказал Голованов. Отвечая на вопрос, не интересны ли хакерам страны с менее защищенной, чем в России, инфраструктурой, - например, африканские, эксперт заявил: "Многие страны в Африке, действительно, защищены слабее. У нас есть пример, когда группа Silence атаковала банки в России, но через пару лет успешно переориентировалась на Африку. Но сейчас деньги – не главное для многих хакеров", - пояснил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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технологии, россия, африка, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024
Технологии, Россия, Африка, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2024
Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну

Эксперт Голованов назвал Россию самой атакуемой страной мира

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Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самой атакуемой хакерами страной мира является Россия: шансы, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, уже выше 70%, и эта вероятность будет только расти, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
«
"Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия, и более того, шансы того, что вы, просто выходя в интернет, сейчас встретитесь с фишингом или другим мошенничеством, у вас сейчас 73-75%. До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет", - сказал Голованов.
Отвечая на вопрос, не интересны ли хакерам страны с менее защищенной, чем в России, инфраструктурой, - например, африканские, эксперт заявил: "Многие страны в Африке, действительно, защищены слабее. У нас есть пример, когда группа Silence атаковала банки в России, но через пару лет успешно переориентировалась на Африку. Но сейчас деньги – не главное для многих хакеров", - пояснил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ТехнологииРоссияАфрикаСергей ГоловановЛаборатория КасперскогоПМЭФ-2024
 
 
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