Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну
Эксперт Голованов назвал Россию самой атакуемой страной мира
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самой атакуемой хакерами страной мира является Россия: шансы, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, уже выше 70%, и эта вероятность будет только расти, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
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"Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия, и более того, шансы того, что вы, просто выходя в интернет, сейчас встретитесь с фишингом или другим мошенничеством, у вас сейчас 73-75%. До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет", - сказал Голованов.
Отвечая на вопрос, не интересны ли хакерам страны с менее защищенной, чем в России, инфраструктурой, - например, африканские, эксперт заявил: "Многие страны в Африке, действительно, защищены слабее. У нас есть пример, когда группа Silence атаковала банки в России, но через пару лет успешно переориентировалась на Африку. Но сейчас деньги – не главное для многих хакеров", - пояснил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.