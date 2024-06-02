https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html

Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну

Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну - РИА Новости, 02.06.2024

Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну

Самой атакуемой хакерами страной мира является Россия: шансы, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, уже выше... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:38

2024-06-02T13:38

2024-06-02T13:38

технологии

россия

африка

сергей голованов

лаборатория касперского

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самой атакуемой хакерами страной мира является Россия: шансы, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, уже выше 70%, и эта вероятность будет только расти, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия, и более того, шансы того, что вы, просто выходя в интернет, сейчас встретитесь с фишингом или другим мошенничеством, у вас сейчас 73-75%. До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет", - сказал Голованов. Отвечая на вопрос, не интересны ли хакерам страны с менее защищенной, чем в России, инфраструктурой, - например, африканские, эксперт заявил: "Многие страны в Африке, действительно, защищены слабее. У нас есть пример, когда группа Silence атаковала банки в России, но через пару лет успешно переориентировалась на Африку. Но сейчас деньги – не главное для многих хакеров", - пояснил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, африка, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024