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Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров - РИА Новости, 02.06.2024
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11:47 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/ishim-1949987289.html
Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров - РИА Новости, 02.06.2024
Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров
Уровень воды в реке Иртыш в пострадавшем от паводка районе Усть-Ишим Омской области снизился на 12 сантиметров, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:47
2024-06-02T11:47
происшествия
ишим (река)
омская область
иртыш (река)
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Уровень воды в реке Иртыш в пострадавшем от паводка районе Усть-Ишим Омской области снизился на 12 сантиметров, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. В Омской области было введен режим ЧС в связи с паводком в северных районах из-за разлива рек Иртыш и Ишим. Из района было эвакуированы 2000 человек. "Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим на данный момент составляет 886 сантиметров (-3 сантиметра). Уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1345 сантиметров (-12 сантиметров). Ранее затопленные участки дорог в Усть-Ишимском районе начинаем постепенно открывать для грузового транспорта", - написал губернатор. Транспортное сообщение из-за паводка более двух недель в районе населенных пунктов Ильчебага и Ярково было нарушено. Передвигаться можно было только по воде или на спецтранспорте. В настоящее время дорогу открыли для доставки грузов и спецтранспорта. На месте работают спасатели и сотрудники УМВД. Также, по информации Хоценко, 40 детей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района отправились на отдых в Новосибирскую область.
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происшествия, ишим (река), омская область, иртыш (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Омская область, Иртыш (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров

Хоценко: уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово снизился до 1345 см

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Омской области
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паводок в Омской области. Архивное фото
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Уровень воды в реке Иртыш в пострадавшем от паводка районе Усть-Ишим Омской области снизился на 12 сантиметров, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
В Омской области было введен режим ЧС в связи с паводком в северных районах из-за разлива рек Иртыш и Ишим. Из района было эвакуированы 2000 человек.
"Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим на данный момент составляет 886 сантиметров (-3 сантиметра). Уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1345 сантиметров (-12 сантиметров). Ранее затопленные участки дорог в Усть-Ишимском районе начинаем постепенно открывать для грузового транспорта", - написал губернатор.
Транспортное сообщение из-за паводка более двух недель в районе населенных пунктов Ильчебага и Ярково было нарушено. Передвигаться можно было только по воде или на спецтранспорте. В настоящее время дорогу открыли для доставки грузов и спецтранспорта. На месте работают спасатели и сотрудники УМВД.
Также, по информации Хоценко, 40 детей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района отправились на отдых в Новосибирскую область.
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ПроисшествияИшим (река)Омская областьИртыш (река)Виталий ХоценкоНаводнения в России — 2024
 
 
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