https://ria.ru/20240602/ishim-1949987289.html

Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров - РИА Новости, 02.06.2024

Уровень воды в реке Ишим в Омской области снизился на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Иртыш в пострадавшем от паводка районе Усть-Ишим Омской области снизился на 12 сантиметров, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:47

2024-06-02T11:47

2024-06-02T11:47

происшествия

ишим (река)

омская область

иртыш (река)

виталий хоценко

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Уровень воды в реке Иртыш в пострадавшем от паводка районе Усть-Ишим Омской области снизился на 12 сантиметров, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. В Омской области было введен режим ЧС в связи с паводком в северных районах из-за разлива рек Иртыш и Ишим. Из района было эвакуированы 2000 человек. "Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим на данный момент составляет 886 сантиметров (-3 сантиметра). Уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1345 сантиметров (-12 сантиметров). Ранее затопленные участки дорог в Усть-Ишимском районе начинаем постепенно открывать для грузового транспорта", - написал губернатор. Транспортное сообщение из-за паводка более двух недель в районе населенных пунктов Ильчебага и Ярково было нарушено. Передвигаться можно было только по воде или на спецтранспорте. В настоящее время дорогу открыли для доставки грузов и спецтранспорта. На месте работают спасатели и сотрудники УМВД. Также, по информации Хоценко, 40 детей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района отправились на отдых в Новосибирскую область.

https://ria.ru/20240520/pavodok-1947132344.html

ишим (река)

омская область

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ишим (река), омская область, иртыш (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024