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В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека
В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека - РИА Новости, 02.06.2024
В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека
Трое молодых людей погибли в автомобильной аварии в Дагестане, еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:45
2024-06-02T18:45
2024-06-02T18:45
бабаюртовский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Трое молодых людей погибли в автомобильной аварии в Дагестане, еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье примерно в 14.30 мск в Бабаюртовском районе Дагестана 21-летний водитель "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, и в машину врезалась грузовая "Газель". "В результате ДТП на месте скончались три человека – водитель "Лада Гранта" и его два пассажира – 21 и 22-летние местные жители. Еще один пассажир "Гранты", 20-летний местный житель, доставлен в центральную районную больницу Бабаюртовского района", – говорится в сообщении. Как уточнила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, "Гранта" ехала в составе свадебного кортежа.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
бабаюртовский район
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бабаюртовский район, происшествия
Бабаюртовский район, Происшествия
В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека
МВД: в Дагестане в ДТП с авто из свадебного кортежа погибли 3 молодых человека