https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html

В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека

В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека - РИА Новости, 02.06.2024

В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека

Трое молодых людей погибли в автомобильной аварии в Дагестане, еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T18:45

2024-06-02T18:45

2024-06-02T18:45

бабаюртовский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Трое молодых людей погибли в автомобильной аварии в Дагестане, еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье примерно в 14.30 мск в Бабаюртовском районе Дагестана 21-летний водитель "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, и в машину врезалась грузовая "Газель". "В результате ДТП на месте скончались три человека – водитель "Лада Гранта" и его два пассажира – 21 и 22-летние местные жители. Еще один пассажир "Гранты", 20-летний местный житель, доставлен в центральную районную больницу Бабаюртовского района", – говорится в сообщении. Как уточнила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, "Гранта" ехала в составе свадебного кортежа.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

бабаюртовский район

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2024

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бабаюртовский район, происшествия