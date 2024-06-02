https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера

Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 02.06.2024

Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера

Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что "Украине разрешили... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T08:00

2024-06-02T08:00

2024-06-02T08:00

специальная военная операция на украине

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Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что "Украине разрешили использовать американское/французское/британское/германское (натовское, если проще) оружие для уничтожения целей на российской территории".Наивных, думающих, что это простое совпадение, чтобы так вот хором, согласованно и практически за ночь все пришли к сердечному, так сказать, согласию, уже не осталось. Ну, кроме коллективного европейского мещанина, который уверен, что эскалация военных действий, на которую идут его, мещанина, правители, обойдет стороной.Он, мещанин, мнящий себя пупом Земли, поскольку ему раз в несколько лет разрешают положить бумажку в пластмассовую коробочку, называя это "выборами и демократией", давно освоил ходьбу по граблям и каждое столетие (и именно в июне) собирается в полки и армии, чтобы отмстить неразумным русским. Которые, видите ли, ну совершенно не хотят жить по европейским прогрессистским прописям.Давайте уже без иллюзий и фантазий по поводу доброжелательного отношения к нам общеевропейского популюса. Если бы он, этот популюс, не хотел бы ни нынешней эскалации, ни вообще геополитического кризиса на Украине, сидел бы на улицах и площадях, протестуя так, как этот популюс протестовал "за улучшение уровня жизни, снижение налогов и за повышение оклада/жалованья". Полмиллиарда человек легко перегрызут власти глотку за лишнюю десятку евро, но в жизни не осмелятся возразить массово и бескомпромиссно против гибели каких-то там русских.Желающие конкретных примеров могут взглянуть на восемь лет сопротивления Донбасса и на гибель более 14 тысяч человек. Общеевропейский блок вяло шевелил ушами, вводя нас в заблуждение разнообразным враньем, накачивая Киев деньгами и оружием.Первый акт СВО окончился провалом украинского контрнаступления. В пламени героизма русских воинов, проворности дронов и в точной работе нашей артиллерии сгорели миллиарды денег европейских и американских налогоплательщиков. Те промолчали, как обычно молчат лавочники, пока у них не отнимают булочки с маслом.Поэтому те, кого лавочники выбрали, согласованно решили повысить градус эскалации.Если про англосаксов мы и так все знали и понимали (они успокоятся, только когда Россия будет "раскассирована", чего не случится никогда), то поведение Макрона и Шольца удивило. Не так, чтобы сильно, но, конечно, когда одну страну мы просто пощадили, да еще помогли восстановиться материально, а вторую ценой немыслимых военных и дипломатических усилий ввели в ранг держав-победительниц, а еще подарили кресло постоянного члена СБ ООН, рассчитываешь не на благодарность (такого слова лавочники не знают), но хотя бы на память. О том, во сколько Германии и Франции встало поражение. Если уж называть вещи своими именами.Макрон, который на полном серьезе и с высокой трибуны говорит об отправке "военных инструкторов" на ЛБС, полагает, что… Впрочем, что там думает хозяин Елисейского дворца, уже неинтересно. В данном случае важен его поступок. На который будет дан наш военный ответ. Это не игра в солдатики, господин президент, это вполне реальные погибшие и раненые ваши соотечественники. Чтобы убраться с позором из Африки, вам оказалось достаточно полусотни жертв среди армейских. Но Сахель — не СВО. Сколько "двухсотых" и "трехсотых" выдержит хрупкая психика вашего избирателя — того самого любителя булочек с маслом?А вот ваш германский собеседник, герр Олаф, он насколько готов к тому, что поддержанная и им тоже эскалация обернется тем, чем уже однажды обернулась ну очень идеологически похожая "защита Европы от русских полчищ"?И там дальше по списку идут Нидерланды, Дания, Польша (как же без нее), Литва. Это ведь не коллективная амнезия, как мы снисходительно думали раньше. Это спланированная, рассчитанная, согласованная агрессия против русских. Если вы нас однажды ввели в заблуждение Минскими соглашениями, то фразами о том, что вы своим оружием "разрешаете наносить удары по военным объектам на российской территории", нас больше не обманете.Собственно, мы знаем, как за "военный объект" вы можете выдать продуктовый рынок, детскую площадку, городскую площадь, жилой дом. Ведь ваши ракеты летят туда, куда их направляют ваши спутники и установленное в снарядах ПО. Поэтому лучше вот сейчас — у последней, ну или у предпоследней черты — перестать обманывать. Не нас. Мы вам давно не доверяем.И даже не ваших избирателей-лавочников — тех вообще интересует только еда, деньги и прогноз погоды.Перестаньте обманывать себя. Потому что если лавочники хоть как-то выживут, сказав, "что были не в курсе", а в целом они "за хорошее и прогрессивное", то вам, скажем мягко, уловки про "мы хотели просто поддержать демократию" не помогут.История европейского и русофобского реваншизма имеет свойство повторяться — и не как фарс, а как трагедия. Июньские реляции маршалов Наполеона и гитлеровских генералов вам в помощь. И в назидание.

https://ria.ru/20240531/smi-1949707312.html

https://ria.ru/20240531/svo-1949746643.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949704803.html

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https://ria.ru/20240531/es-1949738242.html

https://ria.ru/20240531/bayden-1949763400.html

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европа, оон, земля, политика, украина, россия, аналитика, русофобия