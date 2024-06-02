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Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что "Украине разрешили... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:00
2024-06-02T08:00
специальная военная операция на украине
европа
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политика
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Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что "Украине разрешили использовать американское/французское/британское/германское (натовское, если проще) оружие для уничтожения целей на российской территории".Наивных, думающих, что это простое совпадение, чтобы так вот хором, согласованно и практически за ночь все пришли к сердечному, так сказать, согласию, уже не осталось. Ну, кроме коллективного европейского мещанина, который уверен, что эскалация военных действий, на которую идут его, мещанина, правители, обойдет стороной.Он, мещанин, мнящий себя пупом Земли, поскольку ему раз в несколько лет разрешают положить бумажку в пластмассовую коробочку, называя это "выборами и демократией", давно освоил ходьбу по граблям и каждое столетие (и именно в июне) собирается в полки и армии, чтобы отмстить неразумным русским. Которые, видите ли, ну совершенно не хотят жить по европейским прогрессистским прописям.Давайте уже без иллюзий и фантазий по поводу доброжелательного отношения к нам общеевропейского популюса. Если бы он, этот популюс, не хотел бы ни нынешней эскалации, ни вообще геополитического кризиса на Украине, сидел бы на улицах и площадях, протестуя так, как этот популюс протестовал "за улучшение уровня жизни, снижение налогов и за повышение оклада/жалованья". Полмиллиарда человек легко перегрызут власти глотку за лишнюю десятку евро, но в жизни не осмелятся возразить массово и бескомпромиссно против гибели каких-то там русских.Желающие конкретных примеров могут взглянуть на восемь лет сопротивления Донбасса и на гибель более 14 тысяч человек. Общеевропейский блок вяло шевелил ушами, вводя нас в заблуждение разнообразным враньем, накачивая Киев деньгами и оружием.Первый акт СВО окончился провалом украинского контрнаступления. В пламени героизма русских воинов, проворности дронов и в точной работе нашей артиллерии сгорели миллиарды денег европейских и американских налогоплательщиков. Те промолчали, как обычно молчат лавочники, пока у них не отнимают булочки с маслом.Поэтому те, кого лавочники выбрали, согласованно решили повысить градус эскалации.Если про англосаксов мы и так все знали и понимали (они успокоятся, только когда Россия будет "раскассирована", чего не случится никогда), то поведение Макрона и Шольца удивило. Не так, чтобы сильно, но, конечно, когда одну страну мы просто пощадили, да еще помогли восстановиться материально, а вторую ценой немыслимых военных и дипломатических усилий ввели в ранг держав-победительниц, а еще подарили кресло постоянного члена СБ ООН, рассчитываешь не на благодарность (такого слова лавочники не знают), но хотя бы на память. О том, во сколько Германии и Франции встало поражение. Если уж называть вещи своими именами.Макрон, который на полном серьезе и с высокой трибуны говорит об отправке "военных инструкторов" на ЛБС, полагает, что… Впрочем, что там думает хозяин Елисейского дворца, уже неинтересно. В данном случае важен его поступок. На который будет дан наш военный ответ. Это не игра в солдатики, господин президент, это вполне реальные погибшие и раненые ваши соотечественники. Чтобы убраться с позором из Африки, вам оказалось достаточно полусотни жертв среди армейских. Но Сахель — не СВО. Сколько "двухсотых" и "трехсотых" выдержит хрупкая психика вашего избирателя — того самого любителя булочек с маслом?А вот ваш германский собеседник, герр Олаф, он насколько готов к тому, что поддержанная и им тоже эскалация обернется тем, чем уже однажды обернулась ну очень идеологически похожая "защита Европы от русских полчищ"?И там дальше по списку идут Нидерланды, Дания, Польша (как же без нее), Литва. Это ведь не коллективная амнезия, как мы снисходительно думали раньше. Это спланированная, рассчитанная, согласованная агрессия против русских. Если вы нас однажды ввели в заблуждение Минскими соглашениями, то фразами о том, что вы своим оружием "разрешаете наносить удары по военным объектам на российской территории", нас больше не обманете.Собственно, мы знаем, как за "военный объект" вы можете выдать продуктовый рынок, детскую площадку, городскую площадь, жилой дом. Ведь ваши ракеты летят туда, куда их направляют ваши спутники и установленное в снарядах ПО. Поэтому лучше вот сейчас — у последней, ну или у предпоследней черты — перестать обманывать. Не нас. Мы вам давно не доверяем.И даже не ваших избирателей-лавочников — тех вообще интересует только еда, деньги и прогноз погоды.Перестаньте обманывать себя. Потому что если лавочники хоть как-то выживут, сказав, "что были не в курсе", а в целом они "за хорошее и прогрессивное", то вам, скажем мягко, уловки про "мы хотели просто поддержать демократию" не помогут.История европейского и русофобского реваншизма имеет свойство повторяться — и не как фарс, а как трагедия. Июньские реляции маршалов Наполеона и гитлеровских генералов вам в помощь. И в назидание.
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Елена Караева
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Елена Караева
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европа, оон, земля, политика, украина, россия, аналитика, русофобия
Специальная военная операция на Украине, Европа, ООН, Земля, Политика, Украина, Россия, Аналитика, русофобия

Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что "Украине разрешили использовать американское/французское/британское/германское (натовское, если проще) оружие для уничтожения целей на российской территории".
Наивных, думающих, что это простое совпадение, чтобы так вот хором, согласованно и практически за ночь все пришли к сердечному, так сказать, согласию, уже не осталось. Ну, кроме коллективного европейского мещанина, который уверен, что эскалация военных действий, на которую идут его, мещанина, правители, обойдет стороной.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России
31 мая, 15:53
Он, мещанин, мнящий себя пупом Земли, поскольку ему раз в несколько лет разрешают положить бумажку в пластмассовую коробочку, называя это "выборами и демократией", давно освоил ходьбу по граблям и каждое столетие (и именно в июне) собирается в полки и армии, чтобы отмстить неразумным русским. Которые, видите ли, ну совершенно не хотят жить по европейским прогрессистским прописям.
Давайте уже без иллюзий и фантазий по поводу доброжелательного отношения к нам общеевропейского популюса. Если бы он, этот популюс, не хотел бы ни нынешней эскалации, ни вообще геополитического кризиса на Украине, сидел бы на улицах и площадях, протестуя так, как этот популюс протестовал "за улучшение уровня жизни, снижение налогов и за повышение оклада/жалованья". Полмиллиарда человек легко перегрызут власти глотку за лишнюю десятку евро, но в жизни не осмелятся возразить массово и бескомпромиссно против гибели каких-то там русских.
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Эксперт оценил решение США разрешить ВСУ бить по объектам в России
31 мая, 17:47
Желающие конкретных примеров могут взглянуть на восемь лет сопротивления Донбасса и на гибель более 14 тысяч человек. Общеевропейский блок вяло шевелил ушами, вводя нас в заблуждение разнообразным враньем, накачивая Киев деньгами и оружием.
Первый акт СВО окончился провалом украинского контрнаступления. В пламени героизма русских воинов, проворности дронов и в точной работе нашей артиллерии сгорели миллиарды денег европейских и американских налогоплательщиков. Те промолчали, как обычно молчат лавочники, пока у них не отнимают булочки с маслом.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Британцы забили тревогу после решения США по Украине
31 мая, 15:47
Поэтому те, кого лавочники выбрали, согласованно решили повысить градус эскалации.
Если про англосаксов мы и так все знали и понимали (они успокоятся, только когда Россия будет "раскассирована", чего не случится никогда), то поведение Макрона и Шольца удивило. Не так, чтобы сильно, но, конечно, когда одну страну мы просто пощадили, да еще помогли восстановиться материально, а вторую ценой немыслимых военных и дипломатических усилий ввели в ранг держав-победительниц, а еще подарили кресло постоянного члена СБ ООН, рассчитываешь не на благодарность (такого слова лавочники не знают), но хотя бы на память. О том, во сколько Германии и Франции встало поражение. Если уж называть вещи своими именами.
Макрон, который на полном серьезе и с высокой трибуны говорит об отправке "военных инструкторов" на ЛБС, полагает, что… Впрочем, что там думает хозяин Елисейского дворца, уже неинтересно.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову"
31 мая, 12:09
В данном случае важен его поступок. На который будет дан наш военный ответ. Это не игра в солдатики, господин президент, это вполне реальные погибшие и раненые ваши соотечественники. Чтобы убраться с позором из Африки, вам оказалось достаточно полусотни жертв среди армейских. Но Сахель — не СВО. Сколько "двухсотых" и "трехсотых" выдержит хрупкая психика вашего избирателя — того самого любителя булочек с маслом?
А вот ваш германский собеседник, герр Олаф, он насколько готов к тому, что поддержанная и им тоже эскалация обернется тем, чем уже однажды обернулась ну очень идеологически похожая "защита Европы от русских полчищ"?
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине
31 мая, 17:24
И там дальше по списку идут Нидерланды, Дания, Польша (как же без нее), Литва. Это ведь не коллективная амнезия, как мы снисходительно думали раньше. Это спланированная, рассчитанная, согласованная агрессия против русских. Если вы нас однажды ввели в заблуждение Минскими соглашениями, то фразами о том, что вы своим оружием "разрешаете наносить удары по военным объектам на российской территории", нас больше не обманете.
Собственно, мы знаем, как за "военный объект" вы можете выдать продуктовый рынок, детскую площадку, городскую площадь, жилой дом. Ведь ваши ракеты летят туда, куда их направляют ваши спутники и установленное в снарядах ПО. Поэтому лучше вот сейчас — у последней, ну или у предпоследней черты — перестать обманывать. Не нас. Мы вам давно не доверяем.
И даже не ваших избирателей-лавочников — тех вообще интересует только еда, деньги и прогноз погоды.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена
31 мая, 18:58
Перестаньте обманывать себя. Потому что если лавочники хоть как-то выживут, сказав, "что были не в курсе", а в целом они "за хорошее и прогрессивное", то вам, скажем мягко, уловки про "мы хотели просто поддержать демократию" не помогут.
История европейского и русофобского реваншизма имеет свойство повторяться — и не как фарс, а как трагедия. Июньские реляции маршалов Наполеона и гитлеровских генералов вам в помощь. И в назидание.
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаООНЗемляПолитикаУкраинаРоссияАналитикарусофобия
 
 
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