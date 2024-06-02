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Древние египтяне использовали животные жиры для лечения облысения - РИА Новости, 02.06.2024
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Наука
 
21:02 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/egiptyane-1950055397.html
Древние египтяне использовали животные жиры для лечения облысения
Древние египтяне использовали животные жиры для лечения облысения - РИА Новости, 02.06.2024
Древние египтяне использовали животные жиры для лечения облысения
Древние египтяне использовали крокодилий, утиный и змеиный жиры для лечения облысения, заявил главный археолог в министерстве туризма и древностей Египта Магди... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:02
2024-06-02T21:02
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египет
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КАИР, 2 июн - РИА Новости. Древние египтяне использовали крокодилий, утиный и змеиный жиры для лечения облысения, заявил главный археолог в министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер изданию Masrawy. По его словам, древние египтяне, осознавая значимость красоты волос, стремились найти решение этой проблемы. Шакер отметил, что фараоны знали об облысении и выпадении волос и преуспели в создании некоторых натуральных материалов для питания волос и предотвращения их выпадения. Археолог пояснил, что в Древнем Египте использовали смесь из жиров крокодила, утки и змеи для борьбы с проблемой облысения.
https://ria.ru/20240527/ikhtiozavr-1948749486.html
https://ria.ru/20240520/nauka-1946692730.html
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египет, древний египет, в мире
Наука, Египет, Древний Египет, В мире
Древние египтяне использовали животные жиры для лечения облысения

Древние египтяне использовали крокодилий и змеиный жиры для лечения облысения

© AP Photo / Hassan AmmarПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Пирамида Хеопса. Архивное фото
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КАИР, 2 июн - РИА Новости. Древние египтяне использовали крокодилий, утиный и змеиный жиры для лечения облысения, заявил главный археолог в министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер изданию Masrawy.
По его словам, древние египтяне, осознавая значимость красоты волос, стремились найти решение этой проблемы.
Кости древнего водного ящера ихтиозавра, найденные в Большечерниговском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Шакер отметил, что фараоны знали об облысении и выпадении волос и преуспели в создании некоторых натуральных материалов для питания волос и предотвращения их выпадения.
Археолог пояснил, что в Древнем Египте использовали смесь из жиров крокодила, утки и змеи для борьбы с проблемой облысения.
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