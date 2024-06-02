https://ria.ru/20240602/dtp-1950050694.html
В Дагестане завели дело после гибели трех человек в ДТП
В Дагестане завели дело после гибели трех человек в ДТП - РИА Новости, 02.06.2024
В Дагестане завели дело после гибели трех человек в ДТП
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Дагестане по факту ДТП с машиной из свадебного кортежа, в котором погибли три человека,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:24
2024-06-02T20:24
2024-06-02T20:40
происшествия
бабаюртовский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Дагестане по факту ДТП с машиной из свадебного кортежа, в котором погибли три человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В воскресенье около 14.30 мск в Бабаюртовском районе Дагестана "Лада Гранта" из свадебного кортежа выехала на встречную полосу, и в машину врезалась грузовая "Газель". На месте скончались 21-летной водитель легковушки и два его пассажира 21 и 22 лет. Еще один 20-летний пассажир "Гранты" госпитализирован. "Прокуратурой республики организована проверка в связи со смертельным ДТП в Бабаюртовском районе… Поставлен на контроль ход расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
бабаюртовский район
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происшествия, бабаюртовский район, россия
Происшествия, Бабаюртовский район, Россия
В Дагестане завели дело после гибели трех человек в ДТП
В Дагестане завели дело после гибели трех человек в ДТП с машиной из кортежа