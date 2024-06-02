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В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП - РИА Новости, 02.06.2024
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07:47 02.06.2024 (обновлено: 13:08 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/dtp-1949964949.html
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП - РИА Новости, 02.06.2024
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП
В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:47
2024-06-02T13:08
происшествия
эвенкийский район
красноярский край
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура. По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в районе улицы Сибирской в селе Байкит."За рулем автомобиля ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет. Машина принадлежит отцу водителя", — говорится в релизе.Всего в машине было пятеро подростков. Один из них, 13-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, погиб на месте. Четырнадцатилетнего водителя доставили в Байкитскую районную больницу № 1, но он умер от травм. Еще двое подростков получили тяжелые повреждения, из местной больницы их отправили санитарным рейсом в Красноярск. Пятому медицинская помощь не потребовалась. В прокуратуре отметили, что подросток-водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, ведомство проверит, в каких семьях и условиях воспитывались все дети.
https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html
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эвенкийский район
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происшествия, эвенкийский район, красноярский край, красноярск, россия
Происшествия, Эвенкийский район, Красноярский край, Красноярск, Россия
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП

В Красноярском крае в ДТП погибли два подростка, еще двое пострадали

© Фото : МВД 24/TelegramРазбитый автомобиль в результате ДТП в Эвенкийском районе Красноярского края
Разбитый автомобиль в результате ДТП в Эвенкийском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : МВД 24/Telegram
Разбитый автомобиль в результате ДТП в Эвенкийском районе Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура.
По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в районе улицы Сибирской в селе Байкит.
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"За рулем автомобиля ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет. Машина принадлежит отцу водителя", — говорится в релизе.
Всего в машине было пятеро подростков. Один из них, 13-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, погиб на месте. Четырнадцатилетнего водителя доставили в Байкитскую районную больницу № 1, но он умер от травм. Еще двое подростков получили тяжелые повреждения, из местной больницы их отправили санитарным рейсом в Красноярск. Пятому медицинская помощь не потребовалась.
В прокуратуре отметили, что подросток-водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, ведомство проверит, в каких семьях и условиях воспитывались все дети.
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ПроисшествияЭвенкийский районКрасноярский крайКрасноярскРоссия
 
 
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