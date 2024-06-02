https://ria.ru/20240602/dtp-1949964949.html
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП - РИА Новости, 02.06.2024
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП
В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:47
2024-06-02T07:47
2024-06-02T13:08
происшествия
эвенкийский район
красноярский край
красноярск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949991604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5edbcf16ac0a1085c2906a942888613.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура. По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в районе улицы Сибирской в селе Байкит."За рулем автомобиля ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет. Машина принадлежит отцу водителя", — говорится в релизе.Всего в машине было пятеро подростков. Один из них, 13-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, погиб на месте. Четырнадцатилетнего водителя доставили в Байкитскую районную больницу № 1, но он умер от травм. Еще двое подростков получили тяжелые повреждения, из местной больницы их отправили санитарным рейсом в Красноярск. Пятому медицинская помощь не потребовалась. В прокуратуре отметили, что подросток-водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, ведомство проверит, в каких семьях и условиях воспитывались все дети.
https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html
https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html
эвенкийский район
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949991604_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e043c97429a17f3c090977070ffc82b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эвенкийский район, красноярский край, красноярск, россия
Происшествия, Эвенкийский район, Красноярский край, Красноярск, Россия
В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП
В Красноярском крае в ДТП погибли два подростка, еще двое пострадали