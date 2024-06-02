https://ria.ru/20240602/dtp-1949964949.html

В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП

В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП - РИА Новости, 02.06.2024

В Красноярском крае два подростка погибли в смертельном ДТП

В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:47

2024-06-02T07:47

2024-06-02T13:08

происшествия

эвенкийский район

красноярский край

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура. По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в районе улицы Сибирской в селе Байкит."За рулем автомобиля ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет. Машина принадлежит отцу водителя", — говорится в релизе.Всего в машине было пятеро подростков. Один из них, 13-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, погиб на месте. Четырнадцатилетнего водителя доставили в Байкитскую районную больницу № 1, но он умер от травм. Еще двое подростков получили тяжелые повреждения, из местной больницы их отправили санитарным рейсом в Красноярск. Пятому медицинская помощь не потребовалась. В прокуратуре отметили, что подросток-водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, ведомство проверит, в каких семьях и условиях воспитывались все дети.

https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html

https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

эвенкийский район

красноярский край

красноярск

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