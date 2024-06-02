https://ria.ru/20240602/donetsk-1950005097.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за час выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:47
2024-06-02T13:47
2024-06-02T13:50
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 12.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, сообщается, что ВСУ с 12.40 до 13.15 выпустили еще девять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости.
Украинские войска за час выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 12.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, сообщается, что ВСУ с 12.40 до 13.15 выпустили еще девять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.