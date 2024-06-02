https://ria.ru/20240602/donetsk-1950005097.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за час выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:47

2024-06-02T13:47

2024-06-02T13:50

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 12.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, сообщается, что ВСУ с 12.40 до 13.15 выпустили еще девять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, происшествия