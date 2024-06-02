https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950046664.html

Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви

Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви - РИА Новости, 02.06.2024

Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви

Похороны депутата ГД Артура Чилингарова состоятся 4 июня на Новодевичьем кладбище в 12.00 по мск., церемония прощания пройдет в Преображенской церкви храма... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T19:42

2024-06-02T19:42

2024-06-02T19:47

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Похороны депутата ГД Артура Чилингарова состоятся 4 июня на Новодевичьем кладбище в 12.00 по мск., церемония прощания пройдет в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, сообщила пресс-служба Госдумы."Четвертого июня состоится прощание с депутатом Государственной Думы, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Николаевичем Чилингаровым. Церемония прощания пройдет в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 9.00. Похороны Артура Николаевича Чилингарова состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 12.00", - говорится в сообщении пресс-службы ГД.

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

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госдума рф, общество, умер депутат госдумы чилингаров, артур чилингаров, россия