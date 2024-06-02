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Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви - РИА Новости, 02.06.2024
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19:42 02.06.2024 (обновлено: 19:47 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950046664.html
Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви
Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви - РИА Новости, 02.06.2024
Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви
Похороны депутата ГД Артура Чилингарова состоятся 4 июня на Новодевичьем кладбище в 12.00 по мск., церемония прощания пройдет в Преображенской церкви храма... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:42
2024-06-02T19:47
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Похороны депутата ГД Артура Чилингарова состоятся 4 июня на Новодевичьем кладбище в 12.00 по мск., церемония прощания пройдет в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, сообщила пресс-служба Госдумы."Четвертого июня состоится прощание с депутатом Государственной Думы, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Николаевичем Чилингаровым. Церемония прощания пройдет в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 9.00. Похороны Артура Николаевича Чилингарова состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 12.00", - говорится в сообщении пресс-службы ГД.
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госдума рф, общество, умер депутат госдумы чилингаров, артур чилингаров, россия
Госдума РФ, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Артур Чилингаров, Россия
Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви

Церемония прощания с Артуром Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Артур Чилингаров . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Похороны депутата ГД Артура Чилингарова состоятся 4 июня на Новодевичьем кладбище в 12.00 по мск., церемония прощания пройдет в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Четвертого июня состоится прощание с депутатом Государственной Думы, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Николаевичем Чилингаровым. Церемония прощания пройдет в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 9.00. Похороны Артура Николаевича Чилингарова состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 12.00", - говорится в сообщении пресс-службы ГД.
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