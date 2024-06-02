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Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым - РИА Новости, 02.06.2024
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16:32 02.06.2024 (обновлено: 16:42 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым - РИА Новости, 02.06.2024
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым
Президент России Владимир Путин выразил родным и близким скончавшегося в субботу исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова глубокие... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:32
2024-06-02T16:42
умер депутат госдумы чилингаров
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил родным и близким скончавшегося в субботу исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова глубокие соболезнования, назвав его выдающимся ученым и поистине человеком-легендой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Родным и близким Артура Чилингарова. Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушёл из жизни выдающийся учёный, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внёс огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы", - говорится в сообщении.Президент добавил, что светлая память о Чилингарове – Герое Советского Союза и Российской Федерации – навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей по экспедициям, всех, кто знал этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота.
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1949971338.html
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умер депутат госдумы чилингаров, общество, владимир путин
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество, Владимир Путин
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым

Путин выразил соболезнования родным Чилингарова и назвал его человеком-легендой

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил родным и близким скончавшегося в субботу исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова глубокие соболезнования, назвав его выдающимся ученым и поистине человеком-легендой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Родным и близким Артура Чилингарова. Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушёл из жизни выдающийся учёный, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внёс огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы", - говорится в сообщении.
Президент добавил, что светлая память о Чилингарове – Герое Советского Союза и Российской Федерации – навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей по экспедициям, всех, кто знал этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота.
Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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Умер депутат Госдумы ЧилингаровОбществоВладимир Путин
 
 
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