https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым

Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым - РИА Новости, 02.06.2024

Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым

Президент России Владимир Путин выразил родным и близким скончавшегося в субботу исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова глубокие... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:32

2024-06-02T16:32

2024-06-02T16:42

умер депутат госдумы чилингаров

общество

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил родным и близким скончавшегося в субботу исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова глубокие соболезнования, назвав его выдающимся ученым и поистине человеком-легендой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Родным и близким Артура Чилингарова. Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушёл из жизни выдающийся учёный, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внёс огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы", - говорится в сообщении.Президент добавил, что светлая память о Чилингарове – Герое Советского Союза и Российской Федерации – навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей по экспедициям, всех, кто знал этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота.

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1949971338.html

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умер депутат госдумы чилингаров, общество, владимир путин