https://ria.ru/20240602/chilingarov-1949971338.html

Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом

Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом - РИА Новости, 02.06.2024

Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства РФ выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:16

2024-06-02T09:16

2024-06-02T09:32

артур чилингаров

умер депутат госдумы чилингаров

михаил мишустин

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949924198_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_144538bfcb26202079d189c308f2e645.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства РФ выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова, отметив, что он был настоящим патриотом, преданным своей стране.В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни."Артур Николаевич Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране. За время работы в Государственной Думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства", - говорится в сообщении.Мишустин подчеркнул, что Артур Чилингаров, занимая ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внес большой вклад в развитие российской науки, освоение Арктики и Антарктики. Председатель правительства назвал Чилингарова неутомимым естествоиспытателем, мужественным и решительным человеком, который участвовал в спасательных операциях, возглавлял научно-исследовательские экспедиции. Также Мишустин напомнил, что Чилингаров руководил трансконтинентальным перелетом на Южный полюс и погружался на подводном аппарате на дно Северного Ледовитого океана."Коллеги и друзья уважали его за целеустремленность и принципиальность. Высоко ценили порядочность, интеллигентность и доброжелательное отношение к людям. Таким Артур Николаевич Чилингаров и останется в памяти всех, кто знал и ценил его", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артур чилингаров, умер депутат госдумы чилингаров, михаил мишустин, россия, госдума рф, общество