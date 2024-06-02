Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом
Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров
Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства РФ выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова, отметив, что он был настоящим патриотом, преданным своей стране.
В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни.
"Артур Николаевич Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране. За время работы в Государственной Думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства", - говорится в сообщении.
Мишустин подчеркнул, что Артур Чилингаров, занимая ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внес большой вклад в развитие российской науки, освоение Арктики и Антарктики. Председатель правительства назвал Чилингарова неутомимым естествоиспытателем, мужественным и решительным человеком, который участвовал в спасательных операциях, возглавлял научно-исследовательские экспедиции. Также Мишустин напомнил, что Чилингаров руководил трансконтинентальным перелетом на Южный полюс и погружался на подводном аппарате на дно Северного Ледовитого океана.
"Коллеги и друзья уважали его за целеустремленность и принципиальность. Высоко ценили порядочность, интеллигентность и доброжелательное отношение к людям. Таким Артур Николаевич Чилингаров и останется в памяти всех, кто знал и ценил его", - добавил премьер.