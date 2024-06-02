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Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом - РИА Новости, 02.06.2024
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09:16 02.06.2024 (обновлено: 09:32 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1949971338.html
Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом
Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом - РИА Новости, 02.06.2024
Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом
Председатель российского правительства Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства РФ выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:16
2024-06-02T09:32
артур чилингаров
умер депутат госдумы чилингаров
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства РФ выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова, отметив, что он был настоящим патриотом, преданным своей стране.В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни."Артур Николаевич Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране. За время работы в Государственной Думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства", - говорится в сообщении.Мишустин подчеркнул, что Артур Чилингаров, занимая ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внес большой вклад в развитие российской науки, освоение Арктики и Антарктики. Председатель правительства назвал Чилингарова неутомимым естествоиспытателем, мужественным и решительным человеком, который участвовал в спасательных операциях, возглавлял научно-исследовательские экспедиции. Также Мишустин напомнил, что Чилингаров руководил трансконтинентальным перелетом на Южный полюс и погружался на подводном аппарате на дно Северного Ледовитого океана."Коллеги и друзья уважали его за целеустремленность и принципиальность. Высоко ценили порядочность, интеллигентность и доброжелательное отношение к людям. Таким Артур Николаевич Чилингаров и останется в памяти всех, кто знал и ценил его", - добавил премьер.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html
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артур чилингаров, умер депутат госдумы чилингаров, михаил мишустин, россия, госдума рф, общество
Артур Чилингаров, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Общество
Мишустин назвал Чилингарова настоящим патриотом

Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров
Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства РФ выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова, отметив, что он был настоящим патриотом, преданным своей стране.
В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком
Вчера, 20:57
"Артур Николаевич Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране. За время работы в Государственной Думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства", - говорится в сообщении.
Мишустин подчеркнул, что Артур Чилингаров, занимая ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внес большой вклад в развитие российской науки, освоение Арктики и Антарктики. Председатель правительства назвал Чилингарова неутомимым естествоиспытателем, мужественным и решительным человеком, который участвовал в спасательных операциях, возглавлял научно-исследовательские экспедиции. Также Мишустин напомнил, что Чилингаров руководил трансконтинентальным перелетом на Южный полюс и погружался на подводном аппарате на дно Северного Ледовитого океана.
"Коллеги и друзья уважали его за целеустремленность и принципиальность. Высоко ценили порядочность, интеллигентность и доброжелательное отношение к людям. Таким Артур Николаевич Чилингаров и останется в памяти всех, кто знал и ценил его", - добавил премьер.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
Вчера, 21:58
 
Артур ЧилингаровУмер депутат Госдумы ЧилингаровМихаил МишустинРоссияГосдума РФОбщество
 
 
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