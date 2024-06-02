https://ria.ru/20240602/burger-1949981038.html
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - РИА Новости, 02.06.2024
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:47
2024-06-02T10:47
2024-06-02T10:47
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929816632_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_65e62178cd0d25defbfc115aea8f63e6.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля. Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% - в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля - на 39% дороже 2019 года. Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания "делового" формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда. При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925937326.html
https://ria.ru/20240429/ptitsa-1943001326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929816632_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_22a3b56a98b9697505d55864c571d46c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей
Мясной бургер в РФ за 5 лет подорожал в 1,5 раза сильнее, чем бургер с курицей
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля.
Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% - в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля - на 39% дороже 2019 года.
Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания "делового" формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда.
При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.