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Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - РИА Новости, 02.06.2024
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10:47 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/burger-1949981038.html
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - РИА Новости, 02.06.2024
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:47
2024-06-02T10:47
россия
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля. Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% - в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля - на 39% дороже 2019 года. Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания "делового" формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда. При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925937326.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей

Мясной бургер в РФ за 5 лет подорожал в 1,5 раза сильнее, чем бургер с курицей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБургер
Бургер - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Бургер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля.
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Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% - в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля - на 39% дороже 2019 года.
Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания "делового" формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда.
При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.
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