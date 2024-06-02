https://ria.ru/20240602/bespilotnik-1950013312.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 02.06.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:45

2024-06-02T14:45

2024-06-02T14:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго июня около 14.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность