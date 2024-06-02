https://ria.ru/20240602/belgorod-1949974376.html
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса
Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:42
2024-06-02T09:42
2024-06-02T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
корочанский район
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949974746_0:578:2000:1703_1920x0_80_0_0_1ac857feb1b146b3ccb55acf1468e433.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", — написал он.Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать им поддержку.При взрыве пострадали глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков, добавил Гладков. Они получили незначительные ранения.Кроме того, в городе Шебекино при обстреле со стороны Украины пострадали шестеро мирных жителей. Пятеро из них находились в двух автобусах, шестой — на улице. У всех осколочные ранения, их отправили в больницу.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949873325.html
корочанский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949974746_0:538:2000:2038_1920x0_80_0_0_7763cb5eec1315addd1b448101e45952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, корочанский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Корочанский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса
Замглавы администрации Корочанского района погиб из-за детонации боеприпаса