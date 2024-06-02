https://ria.ru/20240602/belgorod-1949974376.html

В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса

В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса - РИА Новости, 02.06.2024

В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса

Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:42

2024-06-02T09:42

2024-06-02T11:26

специальная военная операция на украине

происшествия

корочанский район

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", — написал он.Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать им поддержку.При взрыве пострадали глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков, добавил Гладков. Они получили незначительные ранения.Кроме того, в городе Шебекино при обстреле со стороны Украины пострадали шестеро мирных жителей. Пятеро из них находились в двух автобусах, шестой — на улице. У всех осколочные ранения, их отправили в больницу.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240601/obstrel-1949873325.html

корочанский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, корочанский район, белгородская область, вячеслав гладков