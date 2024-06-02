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В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 02.06.2024 (обновлено: 11:26 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/belgorod-1949974376.html
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса
Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:42
2024-06-02T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
корочанский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", — написал он.Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать им поддержку.При взрыве пострадали глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков, добавил Гладков. Они получили незначительные ранения.Кроме того, в городе Шебекино при обстреле со стороны Украины пострадали шестеро мирных жителей. Пятеро из них находились в двух автобусах, шестой — на улице. У всех осколочные ранения, их отправили в больницу.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949873325.html
корочанский район
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происшествия, корочанский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Корочанский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса

Замглавы администрации Корочанского района погиб из-за детонации боеприпаса

© Фото : Корочанский районЗаместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко
Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Корочанский район
Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
08:00
Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать им поддержку.
При взрыве пострадали глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков, добавил Гладков. Они получили незначительные ранения.
Кроме того, в городе Шебекино при обстреле со стороны Украины пострадали шестеро мирных жителей. Пятеро из них находились в двух автобусах, шестой — на улице. У всех осколочные ранения, их отправили в больницу.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Вчера, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКорочанский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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