https://ria.ru/20240602/avariya-1949771833.html

Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей

Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 02.06.2024

Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей

Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:45

2024-06-02T07:45

2024-06-02T07:45

авто

дтп

авария

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.“Пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству, который водитель обязан компенсировать. Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение, - говорит автоюрист Лев Воропаев. – Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз”.По данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% - в 734 происшествиях погибло 92 человека.О том, что рекомендуют юристы в случае ДТП с животными - читайте в репортаже на сайте ria.ru

https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, дтп, авария