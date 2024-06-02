https://ria.ru/20240602/avariya-1949771833.html
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 02.06.2024
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей
Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:45
2024-06-02T07:45
2024-06-02T07:45
авто
дтп
авария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_86ebc9a7300ef6bd112c47b029669d55.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.“Пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству, который водитель обязан компенсировать. Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение, - говорит автоюрист Лев Воропаев. – Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз”.По данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% - в 734 происшествиях погибло 92 человека.О том, что рекомендуют юристы в случае ДТП с животными - читайте в репортаже на сайте ria.ru
https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_f87e98af912bb010ba725c73bc672c21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, дтп, авария
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей
Автоюрист Воропаев: сбитое на дороге животное считается ущербом государству
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.
“Пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству, который водитель обязан компенсировать. Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение, - говорит автоюрист Лев Воропаев. – Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз”.
По данным
отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% - в 734 происшествиях погибло 92 человека.
О том, что рекомендуют юристы в случае ДТП с животными - читайте в репортаже на сайте ria.ru