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Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 02.06.2024
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07:45 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/avariya-1949771833.html
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 02.06.2024
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей
Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:45
2024-06-02T07:45
авто
дтп
авария
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.“Пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству, который водитель обязан компенсировать. Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение, - говорит автоюрист Лев Воропаев. – Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз”.По данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% - в 734 происшествиях погибло 92 человека.О том, что рекомендуют юристы в случае ДТП с животными - читайте в репортаже на сайте ria.ru
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авто, дтп, авария
Авто, ДТП, Авария
Автоюрист рассказал о неочевидном штрафе на 180 тысяч рублей

Автоюрист Воропаев: сбитое на дороге животное считается ущербом государству

© РИА Новости / Игорь ЗарембоЛось на проезжей части
Лось на проезжей части - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.
“Пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству, который водитель обязан компенсировать. Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение, - говорит автоюрист Лев Воропаев. – Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз”.
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По данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% - в 734 происшествиях погибло 92 человека.
О том, что рекомендуют юристы в случае ДТП с животными - читайте в репортаже на сайте ria.ru
 
АвтоДТПАвария
 
 
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