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Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/ataka-1950051187.html
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Четыре украинских дрона атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:29
2024-06-02T20:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Четыре украинских дрона атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ с помощью дронов-камикадзе. Ранее дроны атаковали село Головчино и город Грайворон. "В селе Головчино два дрона-камикадзе поочередно атаковали АЗС. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки, осколками посечены автозаправочная колонка и один автомобиль. Все сотрудники АЗС целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком. Третий беспилотник совершил падение с последующей детонацией возле частного жилого домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что на месте падения произошло возгорание сухой травы, силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован. По данным губернатора, в селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. У транспортного средства пробита крыша. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, грайворон, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области

Гладков: четыре дрона ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Четыре украинских дрона атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ с помощью дронов-камикадзе. Ранее дроны атаковали село Головчино и город Грайворон.
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"В селе Головчино два дрона-камикадзе поочередно атаковали АЗС. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки, осколками посечены автозаправочная колонка и один автомобиль. Все сотрудники АЗС целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком. Третий беспилотник совершил падение с последующей детонацией возле частного жилого домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что на месте падения произошло возгорание сухой травы, силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован. По данным губернатора, в селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. У транспортного средства пробита крыша.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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