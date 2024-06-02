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Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Четыре украинских дрона атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:29
2024-06-02T20:29
2024-06-02T20:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Четыре украинских дрона атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ с помощью дронов-камикадзе. Ранее дроны атаковали село Головчино и город Грайворон. "В селе Головчино два дрона-камикадзе поочередно атаковали АЗС. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки, осколками посечены автозаправочная колонка и один автомобиль. Все сотрудники АЗС целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком. Третий беспилотник совершил падение с последующей детонацией возле частного жилого домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что на месте падения произошло возгорание сухой травы, силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован. По данным губернатора, в селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. У транспортного средства пробита крыша. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Гладков: четыре дрона ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области