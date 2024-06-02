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Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 02.06.2024 (обновлено: 21:39 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ataka-1950049202.html
Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом
Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом - РИА Новости, 02.06.2024
Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом
В Николаевской области нанесли удар по винзаводу "Оливия", на котором базировались украинские военные, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:14
2024-06-02T21:39
николаев (украина)
николаевская область
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по винзаводу "Оливия", на котором базировались украинские военные, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Около двух часов ночи серия из пяти ударов пришлась по винзаводу в Парутино, &lt;…&gt; на территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом. &lt;…&gt; По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, которая запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым", — сказал собеседник агентства.Во время ударов работала украинская ПВО — предположительно, немецкая зенитная самоходная установка "Гепард".После взрыва быстро приехали машины скорой помощи и представители СБУ. Начался обход и досмотр местных жителей."С раннего утра был блокирован выезд из Парутино, проверяют всех выезжающих, технику, телефоны", — добавил Лебедев.По данным подполья, более года назад на винзавод приезжали сотрудники СБУ для встречи с владельцами. Пару недель назад руководство уволило большое количество рабочих, на въезде поставили БТР и начали пропускать только по спецразрешениям.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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Удар по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ
Удар по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ
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николаев (украина), николаевская область, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев, служба безопасности украины
Николаев (Украина), Николаевская область, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины
Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом

Подполье сообщило об атаке на объект под Николаевом, где базировались ВСУ

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по винзаводу "Оливия", на котором базировались украинские военные, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Около двух часов ночи серия из пяти ударов пришлась по винзаводу в Парутино, <…> на территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом. <…> По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, которая запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым", — сказал собеседник агентства.
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Во время ударов работала украинская ПВО — предположительно, немецкая зенитная самоходная установка "Гепард".
После взрыва быстро приехали машины скорой помощи и представители СБУ. Начался обход и досмотр местных жителей.
"С раннего утра был блокирован выезд из Парутино, проверяют всех выезжающих, технику, телефоны", — добавил Лебедев.
По данным подполья, более года назад на винзавод приезжали сотрудники СБУ для встречи с владельцами. Пару недель назад руководство уволило большое количество рабочих, на въезде поставили БТР и начали пропускать только по спецразрешениям.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Николаевская областьУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ЛебедевСлужба безопасности Украины
 
 
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