https://ria.ru/20240602/ataka-1950049202.html

Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом

Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом - РИА Новости, 02.06.2024

Подполье сообщило об ударах по украинскому военному объекту под Николаевом

В Николаевской области нанесли удар по винзаводу "Оливия", на котором базировались украинские военные, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T20:14

2024-06-02T20:14

2024-06-02T21:39

николаев (украина)

николаевская область

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по винзаводу "Оливия", на котором базировались украинские военные, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Около двух часов ночи серия из пяти ударов пришлась по винзаводу в Парутино, <…> на территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом. <…> По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, которая запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым", — сказал собеседник агентства.Во время ударов работала украинская ПВО — предположительно, немецкая зенитная самоходная установка "Гепард".После взрыва быстро приехали машины скорой помощи и представители СБУ. Начался обход и досмотр местных жителей."С раннего утра был блокирован выезд из Парутино, проверяют всех выезжающих, технику, телефоны", — добавил Лебедев.По данным подполья, более года назад на винзавод приезжали сотрудники СБУ для встречи с владельцами. Пару недель назад руководство уволило большое количество рабочих, на въезде поставили БТР и начали пропускать только по спецразрешениям.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ Удар по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ 2024-06-02T20:14 true PT0M16S

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