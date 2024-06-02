https://ria.ru/20240602/ataka-1949979307.html

Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника

Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.06.2024

Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника

Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:34

2024-06-02T10:34

2024-06-02T10:39

специальная военная операция на украине

курская область

рыльский район

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя", - говорится в сообщении.Отмечается, что все пострадавшие доставляются в районную больницу, где им окажут медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

курская область

рыльский район

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курская область, рыльский район, происшествия, алексей смирнов (политик)