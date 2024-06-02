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Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.06.2024
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10:34 02.06.2024 (обновлено: 10:39 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ataka-1949979307.html
Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника
Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.06.2024
Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника
Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:34
2024-06-02T10:39
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя", - говорится в сообщении.Отмечается, что все пострадавшие доставляются в районную больницу, где им окажут медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
курская область
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курская область, рыльский район, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника

Смирнов: три мирных жителя пострадали в Курской области при атаке беспилотника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставляются в районную больницу, где им окажут медицинскую помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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