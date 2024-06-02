https://ria.ru/20240602/akkaunt-1950017229.html

В TikTok появился аккаунт Трампа

В TikTok появился аккаунт Трампа - РИА Новости, 02.06.2024

В TikTok появился аккаунт Трампа

Верифицированный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа с именем пользователя realdonaldtrump появился в соцсети TikTok. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:19

2024-06-02T15:19

2024-06-02T15:20

в мире

дональд трамп

дэйна уайт

tiktok

ufc

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923139868_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_c3be37c8e1033a3404918f4ca8eeabb4.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верифицированный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа с именем пользователя realdonaldtrump появился в соцсети TikTok. По состоянию на 10.54 мск на него подписаны уже около 457,5 тысячи человек. Пока там выложен только один небольшой клип, в котором представлены кадры посещения Трампом одного из мероприятий Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). "Президент теперь в TikTok", - заявил в видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Трампа. Далее съемка обрывается, но в следующем кадре Трамп, стоя рядом с Уайтом в том же месте, говорит: "Это честь для меня". Власти США еще при администрации Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняли свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

https://ria.ru/20240430/tiktok-1943100428.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, дэйна уайт, tiktok, ufc, сша