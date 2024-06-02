https://ria.ru/20240602/akkaunt-1950017229.html
В TikTok появился аккаунт Трампа
В TikTok появился аккаунт Трампа - РИА Новости, 02.06.2024
В TikTok появился аккаунт Трампа
Верифицированный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа с именем пользователя realdonaldtrump появился в соцсети TikTok. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:19
2024-06-02T15:19
2024-06-02T15:20
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верифицированный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа с именем пользователя realdonaldtrump появился в соцсети TikTok. По состоянию на 10.54 мск на него подписаны уже около 457,5 тысячи человек. Пока там выложен только один небольшой клип, в котором представлены кадры посещения Трампом одного из мероприятий Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). "Президент теперь в TikTok", - заявил в видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Трампа. Далее съемка обрывается, но в следующем кадре Трамп, стоя рядом с Уайтом в том же месте, говорит: "Это честь для меня". Власти США еще при администрации Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняли свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html
https://ria.ru/20240430/tiktok-1943100428.html
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в мире, дональд трамп, дэйна уайт, tiktok, ufc, сша
В мире, Дональд Трамп, Дэйна Уайт, TikTok, UFC, США
В TikTok появился аккаунт Трампа
В TikTok появился верифицированный аккаунт Трампа
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верифицированный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа с именем пользователя realdonaldtrump появился в соцсети TikTok.
По состоянию на 10.54 мск на него подписаны уже около 457,5 тысячи человек. Пока там выложен только один небольшой клип, в котором представлены кадры посещения Трампом одного из мероприятий Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"Президент теперь в TikTok", - заявил в видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Трампа.
Далее съемка обрывается, но в следующем кадре Трамп, стоя рядом с Уайтом в том же месте, говорит: "Это честь для меня".
Власти США еще при администрации Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняли свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.