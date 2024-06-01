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Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 01.06.2024 (обновлено: 23:11 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949942528.html
Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины
Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины - РИА Новости, 01.06.2024
Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины
Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость Америки,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:08
2024-06-01T23:11
в мире
украина
америка
дональд трамп
владимир зеленский
сша
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость Америки, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером", заявил Зеленский в интервью The Guardian. Как писала в начале мая британская газета Telegraph со ссылкой на источник, Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах. Теперь Зеленский отвечая на вопрос The Guardian о намерениях Трампа завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок, сказал: "я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?". "Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?" - сказал он в видео интервью, которое публикует украинский телеканал "Мы Украина". По мнению Зеленского, влияние США тогда в плане институциональности обнулится. Америка перестанет быть "большим игроком". Как следствие, по его мнению, на арену выйдут другие лидеры других стран, что приведет к началу третьей мировой войны. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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в мире, украина, америка, дональд трамп, владимир зеленский, сша, дмитрий песков
В мире, Украина, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины

The Guardian: Зеленский боится, что Трамп завершит конфликт за счет Украины

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость Америки, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером", заявил Зеленский в интервью The Guardian.
Как писала в начале мая британская газета Telegraph со ссылкой на источник, Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах. Теперь Зеленский отвечая на вопрос The Guardian о намерениях Трампа завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок, сказал: "я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
"Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?" - сказал он в видео интервью, которое публикует украинский телеканал "Мы Украина".
По мнению Зеленского, влияние США тогда в плане институциональности обнулится. Америка перестанет быть "большим игроком". Как следствие, по его мнению, на арену выйдут другие лидеры других стран, что приведет к началу третьей мировой войны.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России
28 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАмерикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАДмитрий Песков
 
 
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