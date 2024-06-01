https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949942528.html

Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины

Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины - РИА Новости, 01.06.2024

Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины

Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость Америки,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:08

2024-06-01T23:08

2024-06-01T23:11

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость Америки, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером", заявил Зеленский в интервью The Guardian. Как писала в начале мая британская газета Telegraph со ссылкой на источник, Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах. Теперь Зеленский отвечая на вопрос The Guardian о намерениях Трампа завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок, сказал: "я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?". "Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?" - сказал он в видео интервью, которое публикует украинский телеканал "Мы Украина". По мнению Зеленского, влияние США тогда в плане институциональности обнулится. Америка перестанет быть "большим игроком". Как следствие, по его мнению, на арену выйдут другие лидеры других стран, что приведет к началу третьей мировой войны. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

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в мире, украина, америка, дональд трамп, владимир зеленский, сша, дмитрий песков