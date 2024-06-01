В Госдепе высказались о легитимности Зеленского
Госдеп: США не изменили для себя статус Зеленского после истечения полномочий
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из ответа американского Госдепартамента РИА Новости.
"Мы отсылаем вас к комментариям представителя (Госдепа Мэттью. — Прим. ред.) Миллера от 25 марта", — заявили агентству на вопрос, какую позицию занимают США в отношении статуса Зеленского с учетом того, что срок его президентских полномочий истек и на Украине до сих пор не были назначены новые выборы.
В Госдепе также привели текст выступления Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя предстоявшее на тот момент истечение полномочий Зеленского, сообщил, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".