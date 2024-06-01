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В Госдепе высказались о легитимности Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024
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18:20 01.06.2024 (обновлено: 23:15 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949910674.html
В Госдепе высказались о легитимности Зеленского
В Госдепе высказались о легитимности Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024
В Госдепе высказались о легитимности Зеленского
США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:20
2024-06-01T23:15
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из ответа американского Госдепартамента РИА Новости. "Мы отсылаем вас к комментариям представителя (Госдепа Мэттью. — Прим. ред.) Миллера от 25 марта", — заявили агентству на вопрос, какую позицию занимают США в отношении статуса Зеленского с учетом того, что срок его президентских полномочий истек и на Украине до сих пор не были назначены новые выборы. В Госдепе также привели текст выступления Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя предстоявшее на тот момент истечение полномочий Зеленского, сообщил, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Государственный департамент США
В Госдепе высказались о легитимности Зеленского

Госдеп: США не изменили для себя статус Зеленского после истечения полномочий

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из ответа американского Госдепартамента РИА Новости.
"Мы отсылаем вас к комментариям представителя (Госдепа Мэттью. — Прим. ред.) Миллера от 25 марта", — заявили агентству на вопрос, какую позицию занимают США в отношении статуса Зеленского с учетом того, что срок его президентских полномочий истек и на Украине до сих пор не были назначены новые выборы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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В Госдепе также привели текст выступления Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя предстоявшее на тот момент истечение полномочий Зеленского, сообщил, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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