https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024

На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:52

2024-06-01T15:52

2024-06-01T22:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

россия

дмитрий песков

джо байден

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает."Он явно также возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на эту мирную конференцию в Швейцарии — похоже, он убедил себя, что она приведет к какому-то дипломатическому прорыву, но трудно понять почему", — резюмировал аналитик.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь.

https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html

https://ria.ru/20240601/germaniya-1949884872.html

украина

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швейцария, россия, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский