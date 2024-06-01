На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Меркурис: Зеленский ведет себя все более неустойчиво и эмоционально
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально", — отметил он.
По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.
"Он явно также возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на эту мирную конференцию в Швейцарии — похоже, он убедил себя, что она приведет к какому-то дипломатическому прорыву, но трудно понять почему", — резюмировал аналитик.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь.