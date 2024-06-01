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На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 01.06.2024 (обновлено: 22:54 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:52
2024-06-01T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. &lt;…&gt; Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает."Он явно также возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на эту мирную конференцию в Швейцарии — похоже, он убедил себя, что она приведет к какому-то дипломатическому прорыву, но трудно понять почему", — резюмировал аналитик.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь.
https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html
https://ria.ru/20240601/germaniya-1949884872.html
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в мире, украина, швейцария, россия, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Зеленский
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

Меркурис: Зеленский ведет себя все более неустойчиво и эмоционально

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.
"Он явно также возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на эту мирную конференцию в Швейцарии — похоже, он убедил себя, что она приведет к какому-то дипломатическому прорыву, но трудно понять почему", — резюмировал аналитик.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияРоссияДмитрий ПесковДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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